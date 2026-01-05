한라대학교, 2026학년도 입시 경쟁력 뚜렷한 상승

정인영 회장 설립 이념 계승한 공학 중심 교육, 지역중심대학 성과로 입증

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한라대학교(총장 김응권)가 2026학년도 입시에서 평균 경쟁률 6.71대 1을 기록하며, 강원권을 대표하는 지역중심대학(Local Anchor University)으로서의 위상을 한층 공고히 했다. 의·치·약·간호 등 의료·보건 계열 없이 공학·산업 중심 학문 구조로 거둔 성과라는 점에서, 이번 결과는 단순한 경쟁률 상승을 넘어 대학 설립 이념이 현재까지 실효성 있게 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.한라대학교는 설립자인 고(故) 정인영 회장이 제시한 ‘공학인재 양성을 통해 국가 산업 발전에 이바지한다’라는 설립 취지를 일관되게 계승해 왔다. 이번 2026학년도 입시 성과는 해당 철학이 교육 체계와 전공 구조, 그리고 수험생의 실제 선택으로 연결되고 있음을 수치로 입증한 결과라는 분석이 나온다.한라대학교의 지난 20여 년간 수시·정시 경쟁률 추이를 종합하면, 전국 대학 전반이 급격한 하락세를 보였던 2021~2023학년도를 지나 2024학년도부터 점진적인 회복 흐름이 나타났고, 2026학년도에는 평균 경쟁률 6.71대 1로 이어지며 뚜렷한 전환 국면에 진입했다.이는 입시 환경의 일시적 변화에 따른 결과라기보다, ▲ 공학 기반 채용 연계형 기업대학 모델의 정착 ▲ 산업 수요에 맞춘 전공 구조의 전략적 개편 ▲ AI·SW 및 첨단 산업 융합 교육 강화 ▲ 지역 산업과 연동된 실무 중심 교육 고도화 등 설립 이념을 현대적으로 재해석해 온 중장기 정책의 누적 효과로 풀이된다.2026학년도 정시모집에서 한라대학교는 146명 모집에 981명이 지원해 평균 경쟁률 6.71대 1을 기록했다. 특히 철도운전시스템학과와 자유전공학부는 10대 1 이상의 경쟁률을 기록했으며, AI·SW 및 미래 산업 연계 학과군 역시 전반적으로 안정적인 지원 흐름을 유지했다. 이는 공학 기반 교육이 단순한 학문 선택을 넘어 취업과 산업 연계, 사회적 기여까지 포괄하는 진로 경로로 인식되고 있음을 시사한다.이번 2026학년도 성과는 경쟁률 수치 자체보다, 정인영 회장의 설립 이념이 오늘날의 교육 구조 속에서도 유효하게 작동하고 있음을 보여준다는 점에서 의미가 크다는 평가다. 공학 중심 학문 구조와 산업 연계 교육, 채용 연계형 교육과정은 입학 이후 교육과 취업, 지역 정주로 이어지는 흐름을 형성하며, 그 결과가 이번 입시에서 수험생의 선택으로 확인됐다는 분석이다.이번 입시 결과는 한라대학교가 강원권 고교생과 학부모에게 ’우선적으로 고려되는 대학’으로 자리 잡고 있음을 보여준다. 특히 의료·보건 계열에 의존하지 않고도 안정적인 지원과 충원 구조를 유지했다는 점은, 공학 중심 대학으로서의 경쟁력과 지속 가능성을 동시에 입증하는 대목이다.산학협력 기반 교육, 기업 연계 프로젝트, 실무 중심 커리큘럼은 지역 산업 생태계와 대학 교육을 유기적으로 연결하며, 지역중심대학이 국가 산업 발전에 기여할 수 있는 하나의 실질적 모델로 평가받고 있다.김종하 한라대학교 글로컬인재처 부총장은 “입시는 결과이지만 동시에 대학이 걸어온 방향에 대한 검증”이라며, “이번 2026학년도 성과를 바탕으로 공학 중심 교육의 질을 더 고도화하고, 학생 경험과 취업 성과를 정교하게 연결해 나갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “설립 이념을 계승한 글로컬 대학 모델을 통해 지역을 넘어 국가 산업 발전에 기여하는 대학으로 성장해 나가겠다”라고 말했다.2026학년도 입시는 한라대학교가 정인영 회장의 설립 철학을 과거의 선언이 아닌 현재형 전략으로 구현하고 있음을 입증한 사례로 평가된다. 학령인구 감소라는 위기 속에서도 설립 이념과 시대적 요구를 동시에 붙잡은 대학만이 만들어낼 수 있는 구조적 성과라는 점에서, 한라대학교의 이번 도약은 지역 대학 입시 지형에서도 의미 있는 전환점으로 받아들여지고 있다.온라인뉴스부