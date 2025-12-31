한기대·백석문화대 ‘2025년 KACE 대전·충청권역 동계 세미나’ 개최

이미지 확대

한국기술교육대학교와 백석문화대학교는 ‘2025년 KACE(한국산학연계현장실습지원협회) 대전·충청권역 동계 세미나’를 개최했다고 31일 밝혔다.두 대학 현장실습 기관(한국기술교육대 경력개발·IPP실, 백석대 현장실습지원센터)가 마련한 이번 세미나는 대학생 현장실습학기제 운영 현황 공유와 제도 개선 및 활성화 방안 논의를 위해 기획됐다.세미나에서는 교육부가 행정예고 한 ‘대학생 현장실습학기제 운영규정 일부개정(안)’을 중심으로 △상위 법령 반영에 따른 규정 정비 △학생 안전·보호 조치 강화 △실습기관 특성과 상황에 따른 온라인·재택 현장실습 허용 등 주요 내용이 참석자들의 높은 관심을 끌었다.참석자들은 표준 현장실습학기제 활성화를 위한 대학·실습기관·유관기관 간 협업 방안과 대학별 운영 사례를 공유하며 제도 운영의 실효성을 높이는 방안을 논의했다.대학 관계자들은 현장실습학기제가 학생 진로·취업 역량 강화를 위한 핵심 제도인 만큼, 권역 내 대학들이 제도 운영 경험을 공유하고 공동 대응 방안을 모색하는 협력 체계의 중요성에 의견을 모았다.한기대 서희석 경력개발 IPP실장은 “이번 세미나는 권역 내 대학들이 현장실습 운영 사례와 현장의 목소리를 공유하는 의미 있는 자리”라며 “양 대학이 협력을 통해 현장실습학기제 내실화와 제도 발전을 지속해서 추진해 나가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자