경기교육청, 중등교사 임용후보자 시험 1차 합격자 발표

이미지 확대 경기도교육청 전경

경기도교육청이 ‘2026학년도 경기도 중등학교 교사 임용후보자 선정 경쟁시험’ 제1차 합격자를 26일 도교육청 누리집에 발표했다.분야별 제1차 시험 합격 인원은 모집 인원의 1.5배수로, 공립 일반 2,303명 선발에 3,528명과 장애 195명 선발에 21명으로 총 3,549명이 합격했다.이 밖에도 국립 특수(중등) 4명 선발에 7명, 사립 73개 법인 222명 선발에 1,092명으로 총 1,099명이 1차 시험에 합격했다.제2차 시험은 2026년 1월 14일 실기평가(체육, 음악, 미술 교과)와 1월 20일 수업 실연(비교수 교과 제외), 그리고 1월 21일 교직 적성 심층 면접(전체교과)을 거쳐 최종 합격자를 선정한다.시험 장소는 도내 남부 5개 지역(성남, 수원, 오산, 용인, 화성) 중·고등학교 21개 학교에서 실시할 예정이며, 최종합격자 명단은 2026년 2월 5일 도교육청 누리집에 발표할 계획이다.안승순 기자