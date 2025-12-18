백석대, 경찰청 ‘민간경비 교육기관’ 3회 연속 지정

백석대학교(총장 송기신)는 2016년과 2020년에 이어 3회 연속 경찰청 지정 ‘민간경비 교육기관’으로 지정됐다고 18일 밝혔다.
백석대는 2030년까지 ‘일반경비원 신임교육 과정’을 운영하며 전문 인력 양성에 나선다.
경찰청 민간경비 교육기관 지정은 교육과정의 체계성, 교육 시설 및 장비, 강사진 전문성, 운영 역량 등을 종합적으로 엄격히 심사해 선정한다.
백석대는 경찰학부의 우수한 교수진과 최첨단 대학 인프라를 활용해 현장 실무 중심 교육을 시행해온 점과 안정적 교육 운영 능력을 높이 평가받았다.
백석대 민간경비교육센터는 2016년부터 총 1만 3677명의 민간경비 전문 인력을 양성하고, 연간 약 1600명 규모의 수료생을 꾸준히 배출하고 있다.
백석대 평생교육원 강기정 원장은 “시대 변화에 부합하는 특화된 전문 이론과 실무 중심 교육을 통해, 지역 주민들이 안심하고 살 수 있는 사회를 만드는 수준 높은 민간 경비원 배출을 위해 노력하겠다”고 말했다.
백석대 2026년도 민간경비 교육은 1월 7일부터 9일까지 진행되는 첫 교육을 시작으로 연중 지속 운영될 예정이다.
천안 이종익 기자
