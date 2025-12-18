홍익대학교, 수능위주 1249명 선발… 미술, 실기 없어[정시 특집]

이미지 확대 홍익대 전경.

이미지 확대 박상준 홍익대 입학관리본부장

홍익대학교는 2026학년도 정시모집에서 수능 위주로 전체모집 인원 중 약 33.7%에 해당하는 1249명을 선발한다. 서울캠퍼스에서 848명, 세종캠퍼스에서 401명을 선발한다.캠퍼스 및 계열에 따라 모집 군이 다르게 편성됐다. 인문계열, 자연계열, 캠퍼스자율전공은 서울·세종 모두 다군에서 선발한다. 미술계열은 서울은 나군, 세종은 가군으로 나뉘어 선발하며, 캠퍼스 간 복수지원도 가능하다. 미술계열에서도 면접 및 실기고사 없이 수능 성적과 서류평가로만 선발한다.인문·자연계열과 자율전공은 수능 100%로 평가한다. 미술계열은 1단계 수능 100%로 일정 배수를 선발한 뒤, 2단계에서 수능 성적(60%)과 서류평가(40%)를 합산해 최종 합격자를 결정한다. 서류평가는 학교생활기록부와 미술활동보고서를 기반으로 진행된다.정시모집 전형에서는 수능 성적의 표준점수를 활용하며, 영어와 한국사는 등급을 점수로 환산해 활용한다.수능 지정 과목은 올해부터 폐지됐으며, 자연계열과 캠퍼스자율전공(자연·예능) 지원자는 수학 영역에서 미적분 또는 기하를 선택하거나 과학탐구 응시한 경우 표준점수의 3%가 가산된다.특성화고 졸업 재직자 전형은 다군에서 서류 100%로 선발한다. 실기 중심의 공연예술학부(나군)에서는 수능 40%와 실기 60%로 뮤지컬(연기) 및 실용음악(싱어송라이터) 전공 학생을 모집한다.우수 신입생에게는 4년 등록금 전액 면제와 연 1000만원의 학업지원장려금이 지급된다. 자세한 사항은 입학관리본부 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.김가현 기자