건국대학교, 학사 개편으로 전공 선택권 대폭 확대[정시 특집]

건국대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원 가운데 1351명을 선발한다. 정원 내 1208명(가군 416명·나군 566명·다군 226명), 정원 외 143명(기초생활 및 차상위 64명·농어촌학생 79명)이다.이번 정시는 수능 위주 전형에서 일부 학과의 모집 군이 달라진 점이 특징이다. 미디어커뮤니케이션학과는 기존 다군에서 나군으로, 전기전자공학부와 컴퓨터공학부는 가군에서 다군으로 옮겨졌다. 또한 학사 구조 개편으로 화공학부는 화공·생명·에너지공학부로 통합됐으며, 기존 신산업융합학과와 K뷰티산업융합학과가 합쳐진 산업경영융합학부는 정원 외로만 모집된다.수능 반영 방식은 계열별로 다르다. 문과대 등 언어중심(A) 학과는 국어 40%, 수학 30%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영하며, 이과대·공과대·경영대 등 수리중심(B) 학과는 국어 30%, 수학 40%, 탐구 20%, 영어 10%를 반영한다.예체능은 국어 45%, 영어 25%를 반영하고, 수학과 탐구 중 점수가 높은 영역을 30% 반영한다. KU자유전공학부는 A, B 두 방식 중 높은 점수를 반영한다. 국어와 수학은 표준점수, 영어는 등급별 환산점수(1등급 200점·2등급 197점·3등급 194점·4등급 190점 등)를 적용하며, 탐구는 백분위별 변환표준점수를 반영한다. 한국사는 지난해와 마찬가지로 5등급부터 감점을 적용한다.학교폭력 조치사항은 총점 1000점에서 감점하는 방식으로 모든 전형에 반영되며, 처분 사항에 따라 최대 500점까지 감점될 수 있다. 정시 원서접수는 오는 29일부터 31일까지며, 최초합격자는 내년 2월 2일 발표된다. 예체능 학과의 실기고사는 내년 1월 12일부터 21일까지 전형별로 진행된다.김가현 기자