“군 복무가 경력 성장 기회로”, 백석대 등 병역진로 지원 시스템 마련

백석대학교(총장 송기신)·백석문화대학교(총장 이경직)·백석예술대학교(총장 윤미란)는 15일 병무청과 대학생의 전공·적성 기반 군 복무 경로 설계 강화를 위한 협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 병역 이행을 앞둔 대학생들이 군 복무를 경력 성장 도약으로 인식할 수 있도록, 대학과 국가가 함께 구축하는 체계적이고 학문적 지원 시스템 마련을 위해 추진됐다.3개 대학은 입학-대학생활-군 복무-복학-취업으로 이어지는 ‘전공·병과·진로 통합형 경로 모델’을 국내 최초로 구축할 계획이다.협약 주요 내용은 △교과목 운영 지원·전문 컨설팅 제공 △전공·적성 기반 병역진로 상담 체계 △군 복무와 학업·경력 연계 맞춤형 입영 설계 지원 △병역이행 과정 인성 함양 교육 편성 △S-PIPES 인성 무형전투력 교육 지원 등을 담고 있다.3개 대학이 운영 중인 군 인성 국격 학교는 국가 안보와 군 인성, 무형 전투력 교육을 전문적으로 수행하고 있다.백석대 송기신 총장은 “백석의 학생들이 인성과 전공 역량을 군 복무에 실질적으로 연결함으로써 자유민주주의 대한민국을 지키는 품격·국격 있는 인재로 성장하도록 함께 책임을 다하겠다”고 강조했다.백석문화대 이경직 총장은 “병역 이행을 앞둔 대학생을 대상으로 군 복무를 경력 개발의 기회로 활용해 미래를 주도하는 인재로 성장할 수 있도록 하겠다”고 말했다.천안 이종익 기자