전국 4년제 진학율 1위 ‘경북’…최저는 서울 성동구

경북 80% 1위…전남·충북도 77%로 상위권

서울 진학률 46% 그쳐…수도권 전체 저조

서울 대학 경쟁 쏠림에 서울 학생 N수 증가

이미지 확대 2026학년도 대학수학능력시험이 실시된 13일 오전 서울 용산구 용산고등학교에서 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 2025.11.13 사진공동취재단

전국 17개 시도 중 경북 지역이 4년제 대학 진학 비율이 가장 높은 것으로 확인됐다. 반면 서울은 4년제 대학 진학율이 가장 낮았다.종로학원이 14일 지난달 28일 학교 알리미에 공개된 ‘2025학년도 일반고 1684개 대학 진학 현황’을 분석한 결과 경북의 4년제 대학 진학 비율은 80.2%로 모든 시도 가운데 가장 높았다. 전남과 충북이 각각 77.5%, 77.3%로 2, 3위를 차지했다.반면 서울의 4년제 대학 진학률은 46.2%에 그쳐 전국 시도 중 최저치를 기록했다. 인천(54.5%)과 경기(55.7%)가 그 뒤를 잇는 등 수도권의 대학 진학률이 가장 저조했다. 전국 228개 시·군·구 가운데 4년제 대학 진학 비율 하위 20개 지역 중 18곳이 서울, 2곳이 경기에 속했다.자치구별로 보면 서울 성동구가 40.1%로 가장 낮았고, 강북구(41.0%), 서초구(41.9%), 송파구(43.4%), 동작구(43.5%)가 하위권에 머물렀다. 전문대 진학률은 인천(24.8%)이 가장 높았고, 제주(20.0%), 경기(19.4%) 순이었다.이는 서울 상위권 대학에 경쟁이 몰리는 상황에서 서울 거주 학생들이 지방 4년제 대학을 차선책으로 택하기 보단 서울권 대학 재수(N수)에 도전하는 경우가 많아졌기 때문으로 풀이된다. 종로학원은 서울 학생들이 오히려 서울권 대학 진학에 실패하는 사례가 많아 전체 진학율이 낮아졌다고 분석했다.임성호 종로학원 대표는 “지방권에도 명문대가 존재하지만, 학생들이 먼 거리 진학을 기피하는 경향이 있다”며 “지방 학생들은 서울권 대학 진학 시 지방자치단체 차원의 기숙사 지원 등 혜택을 받는 경우가 많은 것과 대비된다”고 설명했다.김가현 기자