한성대-TS공단, 대학생 ‘ESG 정책참여단’ 발대…교통안전 현장 체험으로 ‘미래 일자리’ 탐색

이미지 확대 ESG 정책참여단 TS 현장 체험 행사 단체 사진. 한성대학교 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한성대학교가 한국교통안전공단(TS)과 손잡고 ‘2025년 TS 대학생 ESG 정책참여단’을 출범시키고, 교통안전체험교육센터 현장 견학을 진행하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산과 청년 미래 일자리 탐색의 기회를 제공했다.이번 행사는 지난달 양 기관이 체결한 업무협약의 후속 조치로, 대학생들에게 지속가능한 사회의 가치를 체감하고 정책 현장에 직접 참여할 기회를 주기 위해 마련됐다. 참여단은 지난 12일 발대식을 겸한 워크숍을 통해 임명장을 수여받고 ESG 특강, 사업 운영 방향 등을 공유하며 정책참여단으로서의 역할과 운영 전반을 안내받았다.이어 24일에는 한성대 정책참여단 학생 19명이 경기도 화성에 위치한 한국교통안전공단 교통안전체험교육센터를 방문해 ‘미래 일자리 현장 견학’을 진행했다.학생들은 교통안전체험교육센터와 드론자격센터, 자동차안전연구원 등을 차례로 시찰했다. 특히, 눈으로만 보는 견학이 아닌 실질적인 체험이 이루어져 관심을 모았다. 참가 학생들은 기초 운전 교육훈련코스를 경험하는 한편, 차량 전복 체험, 빗길 제동, 차량 충돌 테스트 등 교통안전과 관련된 주요 시험시설을 직접 확인하며 안전 의식을 높이는 시간을 가졌다. 또한, 드론 자격제도 소개와 제작결함조사 시험시설을 탐방하며 미래 모빌리티와 관련된 다양한 진로를 모색했다.한국교통안전공단 지자형 ESG경영처장은 “대학생 ESG 정책참여단은 미래 세대가 교통안전의 중요성과 지속가능한 사회의 가치를 직접 체감하고 확산하는 뜻깊은 활동”이라며, “한성대학교 학생들의 적극적인 참여가 지역사회와 정책 현장에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.한성대학교 김지현 글로컬산학혁신본부장은 “이번 정책참여단 활동은 청년 세대가 사회적 책임과 지속가능성의 가치를 직접 체득하는 교육 과정”이라며, “다가올 시대의 지속가능한 발전을 위해 의미 있는 성과로 이어질 것으로 기대한다”고 강조했다.향후 한성대학교 ESG 정책참여단은 교통안전 캠페인, 탄소중립 실천, 지역사회 기여 활동 등 다양한 ESG 기반 프로그램을 수행할 예정이며, 연말에는 활동 성과를 공유하는 종합 발표회를 가질 계획이다.한준규 기자