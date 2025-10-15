백석예술대 디자인미술학부, ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’ 대상 수상

이미지 확대 ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’ 포스터. 백석예대 제공

이미지 확대 ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’에서 대상을 받은 작품. 백석예대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

백석예술대학교(총장 윤미란) 디자인미술학부 재학생이 ‘제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전’에서 대상을 수상하며 두각을 나타냈다.올해 공모전 주제는 ‘해양환경보호‘와 ‘지속가능한 바다’이다. 이번 공모전에서 대상을 받은 디자인미술학부 재학생 권별, 김면, 이하은 학생은 ‘Sea앗을 심어요’라는 따뜻한 메시지를 전달하며 바다의 소중함을 상징적으로 표현하는 작품을 제작했다. 공모전 수상작은 해양환경 홍보 활동에 활용된다.수상자인 시각디자인전공 권별 학생은 작품에 작은 씨앗을 통해 미래 세대까지 이어질 깨끗한 바다를 만들자는 의미를 담고자 했다. 그리고 이전과는 다른 새로운 시각 결과물을 구현하고자 노력했다. 이번 수상을 계기로 더 새롭고 창의적인 디자인을 할 수 있도록 노력하겠다고 전했다. 같은 팀 수상자인 시각디자인전공 김면 학생은 바다의 소중함을 상징적으로 표현하고자 이미지와 타이포그래피를 결합하는 과정이 재미있다. 앞으로도 인간과 자연을 위한 디자인을 하는 전문가로 성장하고 싶다고 포부를 전했다.디자인미술학부 황정혜 학부장은 “우리 학생들이 이번 제7회 해양환경 웹툰·포스터 공모전에서 대상을 수상하는 성과를 거둔 데 감사드린다”라며 “앞으로도 디자인 역량 강화와”국내외 공모전 참여를 적극 지원해 다양한 실무 경험을 쌓을 수 있게 하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀