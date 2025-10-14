대한매일상회 바로가기
수능 D-31… 긴장감 넘치는 고3 교실

수정 2025-10-14 00:17
입력 2025-10-14 00:17
수능 D-31… 긴장감 넘치는 고3 교실
수능 D-31… 긴장감 넘치는 고3 교실 2026학년도 대학수학능력시험을 한 달여 앞둔 13일 경기 수원시 영통구 효원고등학교에서 3학년 학생들이 수능 대비 공부에 열중하고 있다.
뉴스1


2026학년도 대학수학능력시험을 한 달여 앞둔 13일 경기 수원시 영통구 효원고등학교에서 3학년 학생들이 수능 대비 공부에 열중하고 있다.

뉴스1
2025-10-14 12면
