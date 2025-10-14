사회 교육 수능 D-31… 긴장감 넘치는 고3 교실 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2025/10/14/20251014012010 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-14 00:17 입력 2025-10-14 00:17 이미지 확대 수능 D-31… 긴장감 넘치는 고3 교실 2026학년도 대학수학능력시험을 한 달여 앞둔 13일 경기 수원시 영통구 효원고등학교에서 3학년 학생들이 수능 대비 공부에 열중하고 있다.뉴스1 2026학년도 대학수학능력시험을 한 달여 앞둔 13일 경기 수원시 영통구 효원고등학교에서 3학년 학생들이 수능 대비 공부에 열중하고 있다. 뉴스1 2025-10-14 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지