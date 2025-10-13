사회 교육 [포토] 수능 D-31 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2025/10/13/20251013800003 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-13 16:28 입력 2025-10-13 16:28 1/ 5 이미지 확대 2026학년도 대학수학능력시험을 한달 앞둔 13일 서울 마포구 종로학원에 수능 D-31 안내문이 붙어있다. 2025.10.13.연합뉴스 이미지 확대 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 13일 경남 창원시 의창구 창원봉림고등학교에서 3학년 학생들이 자율학습을 하고 있다. 올해 수능은 오는 11월 13일이다. 2025.10.13.연합뉴스 이미지 확대 2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 31일 앞으로 다가온 13일 경남 창원시 의창구 창원봉림고등학교에서 3학년 학생들이 자율학습을 하고 있다. 올해 수능은 오는 11월 13일이다. 2025.10.13.연합뉴스 이미지 확대 대학수학능력시험을 한 달 앞둔 13일 경기도 화성시 용주사에서 학부모가 자녀의 학업 성취를 기원하는 촛불을 밝힌 후 기도하고 있다. 2025.10.13.연합뉴스 이미지 확대 대학수학능력시험을 한 달 앞둔 13일 경기도 화성시 용주사에서 학부모가 자녀의 학업 성취를 기원하는 촛불을 밝힌 후 기도하고 있다. 2025.10.13.연합뉴스 2026학년도 대학수학능력시험을 한달 앞둔 13일 서울 마포구 종로학원에 수능 D-31 안내문이 붙어있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지