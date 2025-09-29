경기 직업계고, 전국기능경기대회 32개 메달

이미지 확대 지난 20일부터 7일간 광주광역시에서 열린 ‘제60회 전국기능경기대회’에서 경기도는 금 7개를 포함해 총 32개의 메달을 땄다. (경기도교육청 제공)

경기도교육청(교육감 임태희)이 지난 20일부터 7일간 광주광역시에서 열린 ‘제60회 전국기능경기대회’에서 금 7개를 포함해 총 32개의 메달을 땄다.전국 17개 시･도에서 1,725명이 51개 종목에 참가한 가운데 경기도는 104명의 학생 대표 선수들이 나서 전기･전자, 기계, 건축･목재, 디자인 등 다양한 분야에 두각을 나타냈다.금메달은 ▲김포과학기술고(금형) ▲경기항공고(목공예) ▲수원정보과학고(산업용드론제어) ▲안산공업고(웹･제품 디자인)에서 나왔다.안산공업고는 3년 연속 우수 기관상 동탑을 수상했다. 컴퓨터과 3학년 신동현 학생(웹디자인 직종)은 삼성 후원상을, 김민정 지도교사(애니메이션 직종)는 고용노동부 장관상을 받았다.전국기능경기대회는 국내 최대 기능인 축제로 우수 입상자는 국가대표 선발전과 국제대회 출전 기회를 얻는다. 이번 대회에서 경기도는 금메달 7개, 은메달 11개, 동메달 14개, 우수상 7개, 장려상 32개를 땄다.안승순 기자