순천향대, ‘글로컬 대학’ 본지정 확정…5년간 1000억원 지원받아

“‘AI의료융합 Triangle 캠퍼스’ 구축으로 지역·세계 동반 성장을 추진하겠습니다.“순천향대(총장 송병국)는 교육부 2025년 글로컬대학 본지정 대학으로 최종 선정됐다고 28일 밝혔다.순천향대에 따르면 본지정 실행계획을 통해 ‘AI의료융합 글로벌 수도 구현 선도대학’을 목표로 제시했다.목표는 순천향대 특성화인 AI 의료융합을 바탕으로 지역발전을 견인하는 공진화 대학 체계를 구축해 지역 대학을 넘어 글로벌 교육·연구의 중심지로 도약하겠다는 의지를 담고 있다.5년간 1000억원 규모 재정지원을 받는 순천향대는 8대 혁신과제를 추진한다.혁신과제는 △AI의료융합혁신교육원 설립을 통한 학사구조 △교양·전공·현장 3-Layer 교육시스템 도입 △맞춤형 학사·인사 △전문대학원·혁신기술원 신설 △아산–천안–내포를 잇는 Triangle 캠퍼스 조성 △지역 동반 성장 △외국인 유학생과 글로컬 인재 양성을 통한 글로벌 허브화 △AI의료융합 모델을 캄보디아·몽골 등으로 수출과 기술 이전 등이다.순천향대는 단순히 재정 지원이 아닌 지역 혁신 중심이자 글로벌 교육·연구 허브로 도약할 기반을 확보하고 AI의료융합 산업 맞춤형 인재 양성, 지역산업 혁신과 기업지원, 의료·바이오 신산업 글로벌 확산 등의 성과를 창출한다는 계획이다.송병국 총장은 “순천향대는 이번 글로컬대학 본지정을 통해 AI의료융합을 기반으로 충남과 대한민국을 대표하는 혁신 거점으로 성장할 것”이라며 “지역과 긴밀한 협력체계를 구축해 대학, 지역, 글로벌 공동체가 함께 성장하는 모범 모델을 만들겠다”고 말했다.아산 이종익 기자