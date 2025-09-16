경기도 학생 2.4%, 학교폭력 경험···언어폭력, 집단따돌림, 신체 폭력 순

이미지 확대 경기도교육청사 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도 초중고 학생 2.4%가 학교폭력 경험이 있는 것으로 조사됐다.경기도교육청이 지난 4월 14일부터 한 달간 온라인으로 실시한 ‘2025년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사)’ 결과에 따르면 초4~고3 학생 90만 1천여 명 중 2.4%가 학교폭력 피해 경험이 있다고 답했다. 이는 지난해보다 0.4%포인트 늘었지만, 전국 피해 응답률 2.5%보다 0.1%포인트 낮다.학교폭력 피해 유형은 ▲언어폭력(38.9%) ▲집단따돌림(16.6%) ▲신체 폭력(14.8%) ▲사이버폭력(8.0%) ▲성폭력(5.9%) ▲강요(5.5%) ▲금품갈취(4.9%) 등의 순이었다.학교폭력 피해 발생 장소는 학교 내(68.5%), 학교 밖 (31.5%)로 나타났다. 학교 내는 교실 안, 복도, 운동장, 체육관에서 주로 발생했고, 학교 밖은 놀이터나 공원, 사이버공간, 학원이나 학원 주변 순이었다.가해 응답률은 1.0%로 지난해보다 0.1%포인트 늘었으나, 전국 가해 응답률 1.1%보다 0.1%포인트 낮았다.가해 이유는 ▲장난이나 특별한 이유 없음 (33.0%) ▲상대방이 먼저 나를 괴롭힘 (27.1%) ▲오해와 갈등 (11.5%) ▲상대방 행동이 맘에 안 들어서 (11.2%) 등의 순으로 조사됐다.학교폭력 목격 후 긍정적 행동을 한 비율은 68.2%로 지난해와 같다. 긍정 행동 유형은 ▲피해 학생을 위로하고 도움 (35.0%) ▲주위에 알리거나 신고함 (16.7%) ▲가해자를 말림 (16.5%) 등의 순이었다.경기도교육청은 실태조사 결과를 바탕으로 학생주도 학교폭력 예방 활동인 ‘함께 성장 레츠그로우 프로젝트’, 평화로운 학교문화를 위한 ‘책임 규약 제정’, 학교 내 갈등을 교육적으로 해결하는 ‘마음공유 화해중재단’ 운영을 더욱 강화할 방침이다.또한 자신을 이해하고 타인과의 건강한 관계를 맺는 사회정서 역량을 키우는 방향으로 학교폭력 예방 교육을 추진할 예정이다.이와 함께 조사 결과에서 드러난 중대 학교폭력 사안은 엄정 대응해, 피해 학생을 보호할 계획이다.안승순 기자