경남 학생 2.5% “학교폭력 피해 경험”…전년보다 0.5%p 증가

경남교육청, 올해 1차 실태조사 결과 발표

초등 4학년~고 3학년 23만여 명 참여

피해 응답률 전국 2.5%, 경남 2.5%

피해 유형 언어폭력, 따돌림 순으로 많아

이미지 확대 경남교육청 전경. 2025.9.16. 경남교육청 제공

이미지 확대 학교급별 학교 폭력 피해 응답률 추이. 2025.9.16. 경남교육청 제공

올해 ‘학교 폭력을 당한 적이 있다’는 경남 학생 비율이 지난해보다 0.5%p(포인트) 증가한 것으로 나타났다. 피해 유형으로는 언어폭력이 가장 많았다.16일 경남교육청은 이러한 내용을 담은 ‘2025년 1차 학교폭력 실태조사’ 결과를 내놨다.전국 17개 시·도교육청이 공동으로 시행한 이번 조사는 한국청소년정책연구원과 한국리서치에 위탁해 4월 14일~5월 13일 온라인과 모바일을 이용해 진행했다. 경남에서는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 1006개 학교 23만 8051명(참여율 86.1%)의 학생이 참여했다.조사 결과, 학교폭력 피해를 경험한 학생 비율은 2.5%(5967명)로, 지난해 2%보다 0.5%p 증가했다. 학급별로는 초등학교 5%(3720명), 중학교 2%(1692명), 고등학교 0.7%(537명)였다. 각각 전년보다 1%p, 0,5%p, 0.2%p 상승했다.학급별·전체 피해 응답률은 매년 증가하고 있다. 2021년 1.1%였던 피해 응답률은 2022년·2023년 1.7%, 2024년 2%를 보였다.올해 조사에서는 언어폭력(39.7%)이 가장 흔한 피해 유형으로 나타났다. 따돌림(15.3%), 신체 폭력(14.1%), 사이버폭력(7.9%), 강제 심부름과 성폭력(각 6.4%), 스토킹(5.2%), 금품갈취(5.0%) 등은 뒤를 이었다.피해가 발생한 주요 장소는 교실 안(29%), 복도(16.9%), 운동장(9.7%), 사이버 공간(6.4%), 놀이터(6%)였다.시간대별로는 쉬는 시간(30.9%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 점심시간(22.7%), 일과 후(13.0%), 수업 시간(9.9%), 하교 시간(8.3%) 순으로 집계됐다.피해 사실을 알린 대상은 학교 교사(37.5%), 가족(35.5%), 친구나 선후배(13%) 순이었다.학교 폭력 가해 응답률도 지난해 1%에서 1.2%로 소폭 올랐다. 학급별로는 초등학교 2.6%, 중학교 0.9%, 고등학교 0.2%였다.가해 이유는 장난이나 특별한 이유 없이(31.8%), 피해 학생이 먼저 나를 괴롭혀서(28.3%), 피해 학생과 오해가 생기거나 의견이 달라서(12.2%), 피해 학생 행동이 마음에 안 들어서(10.4%) 순으로 나타났다.학교폭력을 목격한 학생 비율은 6.3%로 전년 대비 1.4%p 증가했다. 이 중 69.4%는 피해자에게 도움을 주거나 신고하겠다고 답했다.경남교육청은 “학교 폭력을 예방하고자 경남도청, 경남지방경찰청, 경남자치경찰위원회와 함께 ‘학교폭력 담당 실무협의회’를 분기마다 운영하고 있다”며 “도민을 대상으로 라디오 캠페인, 웹툰, 영상, 애니메이션, 카드뉴스 제작 등 홍보 활동을 펼치고 있으며 경찰청과 협력해 ‘학교폭력예방 집중 교육의 날’ 등도 운영 중”이라고 말했다.그러면서 언어폭력과 사이버폭력 증가에 대응하고자 이달 넷째 주부터 10월 둘째 주까지 ‘언어문화개선 교육주간’을 운영할 예정이라고 밝혔다.창원 이창언 기자