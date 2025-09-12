‘첫 출근’ 최교진 교육장관 “교사들 교육 여건 우선 챙기겠다”

고교학점제·마음 건강 보호 등 강조
최교진 신임 부총리 겸 교육부 장관이 “선생님들이 가르치고 배우는 일, 아이들을 살리는 일에 집중할 수 있도록 하는 여건을 만드는 일을 먼저 챙기겠다”고 밝혔다.
최 장관은 12일 대전국립현충원을 참배한 뒤 세종시 교육부 청사로 처음 출근하면서 기자들과 만나 “선생님들이 여러 가지로 많이 지쳐 있다”면서 이같이 대답했다. 그러면서 “아이들 모두가 건강하고 행복하게 더불어 사는 세상을 꿈꾸면서 자랄 수 있도록 지원하는 일이 우선 급할 것”이라고 했다.
최 장관은 우선 대응할 교육계 현안으로 ▲고교학점제 안착 ▲학생 마음 건강 보호 ▲서울대 10개 만들기를 꼽았다. 그는 “새로 출범하는 국가교육위원회와 적극적으로 협력·논의하고 대학 총장협의회나 교육감 협의회, 현장의 목소리를 들으면서 부지런하게 정성스럽게 일하겠다”고 했다.
최 장관은 과거 음주 운전과 소셜미디어(SNS) 게시글 논란 등으로 장관 임명에 대한 우려 목소리가 컸다는 지적에 대해 “청문회 과정 자체가 그동안 살아온 저 자신을 되돌아보는 아주 귀한 기회가 됐다”며 “우려가 기대로 바뀔 수 있도록 정말 최선을 다해 일하겠다”고 말했다.
교원단체들은 최 부총리에게 고교학점제, 교육활동 침해 등 산적한 교육 현안을 해결해야 한다고 당부했다.
한국교원단체총연합회은 이날 논평에서 “‘교원의 교육활동 보호’라는 국정과제를 현장이 체감하도록 만드는 일이야말로 장관의 첫 번째 목표가 돼야 한다”며 “무분별한 아동학대 신고 방지를 위한 ‘아동학대처벌법’, ‘아동복지법’ 개정, 악성 민원 대응 시스템 법제화, 학생 안전과 교사 보호를 담보하는 현장체험학습 개선 등 후속 조치를 신속히 추진해야 한다”고 했다.
교사노동조합연맹은 “최 부총리는 교원에게 근무시간 외 직무와 무관한 정치활동의 자유를 보장해 헌법이 보장한 권리를 회복할 필요가 있다고 밝힌 바 있다”며 “장관이 교원의 정치활동 허용범위에 대한 국회와 긴밀한 논의에 앞장설 것을 기대한다”고 했다. 전국교직원노동조합은 “현장에서 변화를 체감할 수 있는 정책으로 국민 앞에 책임지는 장관이 될 것을 기대한다”고 밝혔다.
김지예 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지