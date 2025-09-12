‘첫 출근’ 최교진 교육장관 “교사들 교육 여건 우선 챙기겠다”

고교학점제·마음 건강 보호 등 강조

이미지 확대 최교진 부총리 겸 교육부 장관이 12일 정부세종청사 교육부에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

최교진 신임 부총리 겸 교육부 장관이 “선생님들이 가르치고 배우는 일, 아이들을 살리는 일에 집중할 수 있도록 하는 여건을 만드는 일을 먼저 챙기겠다”고 밝혔다.최 장관은 12일 대전국립현충원을 참배한 뒤 세종시 교육부 청사로 처음 출근하면서 기자들과 만나 “선생님들이 여러 가지로 많이 지쳐 있다”면서 이같이 대답했다. 그러면서 “아이들 모두가 건강하고 행복하게 더불어 사는 세상을 꿈꾸면서 자랄 수 있도록 지원하는 일이 우선 급할 것”이라고 했다.최 장관은 우선 대응할 교육계 현안으로 ▲고교학점제 안착 ▲학생 마음 건강 보호 ▲서울대 10개 만들기를 꼽았다. 그는 “새로 출범하는 국가교육위원회와 적극적으로 협력·논의하고 대학 총장협의회나 교육감 협의회, 현장의 목소리를 들으면서 부지런하게 정성스럽게 일하겠다”고 했다.최 장관은 과거 음주 운전과 소셜미디어(SNS) 게시글 논란 등으로 장관 임명에 대한 우려 목소리가 컸다는 지적에 대해 “청문회 과정 자체가 그동안 살아온 저 자신을 되돌아보는 아주 귀한 기회가 됐다”며 “우려가 기대로 바뀔 수 있도록 정말 최선을 다해 일하겠다”고 말했다.교원단체들은 최 부총리에게 고교학점제, 교육활동 침해 등 산적한 교육 현안을 해결해야 한다고 당부했다.한국교원단체총연합회은 이날 논평에서 “‘교원의 교육활동 보호’라는 국정과제를 현장이 체감하도록 만드는 일이야말로 장관의 첫 번째 목표가 돼야 한다”며 “무분별한 아동학대 신고 방지를 위한 ‘아동학대처벌법’, ‘아동복지법’ 개정, 악성 민원 대응 시스템 법제화, 학생 안전과 교사 보호를 담보하는 현장체험학습 개선 등 후속 조치를 신속히 추진해야 한다”고 했다.교사노동조합연맹은 “최 부총리는 교원에게 근무시간 외 직무와 무관한 정치활동의 자유를 보장해 헌법이 보장한 권리를 회복할 필요가 있다고 밝힌 바 있다”며 “장관이 교원의 정치활동 허용범위에 대한 국회와 긴밀한 논의에 앞장설 것을 기대한다”고 했다. 전국교직원노동조합은 “현장에서 변화를 체감할 수 있는 정책으로 국민 앞에 책임지는 장관이 될 것을 기대한다”고 밝혔다.김지예 기자