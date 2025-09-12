백석예술대, 뮤지컬과 전상준 학생, ‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’ 금상 수상

이미지 확대 ‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’에서 금상을 수상한 백석예술대학교 뮤지컬과 25학번 전상준 학생. 백석예대 제공

백석예술대학교 뮤지컬과 25학번 전상준 학생이 2025년 개최된 ‘제3회 THE 뮤지컬 콩쿠르’에서 금상을 수상하며 차세대 뮤지컬 배우로서 두각을 나타냈다.THE 뮤지컬 콩쿠르는 국내 뮤지컬 전공자와 예비 무대예술인들이 실력을 검증받는 무대로, 매년 전국 각지에서 모인 학생들과 신인 배우들이 참가해 기량을 겨루는 권위 있는 대회다. 이번 대회에는 수십 명의 참가자가 치열한 경쟁을 펼쳤으며, 노래 실력뿐 아니라 작품 해석력과 무대 표현력, 예술가로서의 성장 가능성까지 종합적으로 평가됐다.전상준 학생은 특유의 진정성 있는 연기와 안정감 있는 보컬, 그리고 캐릭터를 세밀하게 해석한 무대 매너로 관객과 심사위원단의 마음을 사로잡았다. 심사위원단은 “짧은 무대였지만 몰입도와 감정 전달력이 뛰어났으며, 섬세한 보컬 테크닉과 드라마적 표현력이 돋보였다”면서 높은 점수를 부여했다.수상 직후 전상준 학생은 “큰 상을 받아 기쁘고, 앞으로도 더 좋은 무대를 선보이기 위해 끊임없이 노력하겠다”며 “배우로서 관객에게 감동을 전하는 것이 가장 큰 목표”라고 소감을 밝혔다.백석예술대학교 뮤지컬과는 현장 중심의 교육을 통해 학생들이 실무에서 곧바로 역량을 발휘할 수 있도록 돕고 있으며, 매년 국내외 다양한 콩쿠르와 무대에서 성과를 내고 있다. 이번 수상은 학생 개인의 성취를 넘어, 학과 전체가 지향하는 ‘실력 있는 창의적 예술인 양성’의 결실로 평가된다.온라인뉴스팀