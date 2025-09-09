‘무릎 호소’ 성동 특수학교 9부 능선 넘었다…설립안 시의회 교육위 통과

12일 서울시의회 본회의 의결 때 확정

성수공고 부지에 2029년 개교 목표

서울 성동구에 장애 학생을 위한 특수학교인 성진학교(가칭)를 설립하기 위한 계획안이 9일 서울시의회 교육위원회를 통과했다. 오는 12일 본회의를 통과하면 2029년 개교할 것으로 보인다.서울시의회는 이날 열린 교육위원회에서 ‘성진학교 신설을 위한 공유재산관리계획안’을 통과시켰다. 향후 서울시의회 본회의에서 의결되면 서울시교육청은 본격적인 설계와 공사에 착수할 예정이다.서울시교육청은 성수공고 폐교 부지에 2029년 3월 1일 개교를 목표로 지체 장애 학생을 위한 특수학교인 성진학교를 설립을 계획하고 있다. 서울 동북권에 거주하는 지체 장애 학생의 통학 여건 개선이 목적이다.학교는 22학급에 총 136명의 학생이 다닐 수 있는 규모로 유치원부터 전공과 과정(진로·직업 교육)까지 교육과정을 운영한다. 지역사회 요구를 반영해 성수공고 폐교 부지 1만 3800㎡를 나눠 성진학교(8000㎡)와 지역사회와 함께하는 시설(5800㎡)로 활용할 계획이다.앞서 서울시교육청은 2019년 9월 강서구에 서진학교를, 2020년 3월 서초구에 나래학교를 개교했고 이후 중랑구 동진학교, 성동구 성진학교 설립을 추진해왔다. 앞서 서진학교 설립 땐 지역 주민들의 반대로 어려움을 겪었다. 당시 장애 학생 학부모들이 2017년에 열린 서진학교 설립을 위한 주민설명회에서 무릎을 꿇은 모습이 소셜미디어(SNS)에 퍼지면서 설립 옹호 여론이 확산하기도 했다.성진학교도 일부 지역 주민들이 성수공고 부지에 일반고를 설립하고 성진학교는 다른 곳에 세워달라고 요구하며 난항을 겪었다. 이에 장애인 학부모들이 서울시의회 앞에서 무릎을 꿇고 성진학교 설립을 호소하기도 했다.정근식 서울시교육감은 성진학교 설립안이 교육위를 통과한 데 대해 “서울교육공동체와 함께 진심으로 환영한다”며 “본회의에서도 소중한 우리 학생들이 환대의 공동체에서 차별 없는 교육을 받아야 한다는 데 모두 뜻을 같이해 주시리라 생각한다”고 밝혔다. 이어 “성진학교 설립으로 특수교육 여건이 개선될 것으로 기대한다”고 했다.김지예 기자