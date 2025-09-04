순천향대, AI·바이오 융합 미래형 인재 양성

이미지 확대

순천향대학교는 AI를 활용한 바이오의약품 후보물질 발굴 분야 전문 인재 양성을 목표로 한 ‘AI융합 바이오의약품 후보물질발굴 특성화 인재양성사업단’(AIBIOME 인재양성사업단) 발대식을 개최했다고 4일 밝혔다.국내 바이오의약품 산업 고도화로 전문인력 수요가 급증하는 가운데, 향후 5년간 약 6만명 이상의 인력 부족이 예상된다.사업단은 오는 2029년까지 △250명 이상 교육과정 참여 △150명 이상 핵심 전문인력 배출 △졸업생 평균 진학률 및 취·창업률 80% 이상 달성 등을 목표로 한다.발대식에는 송병국 총장을 비롯해 이용석 단장(사업 총괄책임자), 김태현 부단장(화학과 교수) 등 9개 학과와 산학협력단 소속 참여 교수진 20여 명과 참여 학생 300여 명이 함께했다.순천향대는 이번 사업을 계기로 교육·연구·산학 협력 전 과정을 하나로 묶는 운영체계를 구축할 계획이다.지역 산업과 공동 프로젝트와 현장실습을 확대해 기업 수요에 즉시 대응하는 인재 양성 모델을 정착도 추진한다.송병국 총장은 “이번 발대식은 순천향대가 AI의료융합 특성화 대학으로 도약하는 출발선”이라며 AI·바이오 융합 인재를 체계적으로 배출해 바이오의약품 전문인력 수급을 안정시키고 국가 경쟁력을 높이는 데 대학 역량을 모아 지원하겠다”고 강조했다.이용석 단장은 “AI를 활용한 바이오의약품 후보물질을 발굴할 수 있는 인재를 양성할 수 있는 교육 모델은 대한민국 바이오산업을 선도할 핵심 동력이 될 것”이라고 말했다.아산 이종익 기자