백석예술대학교, 전국고등학생 디자인미술 실기대회 개최

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2025 백석예술대학교 전국 고등학생 디자인미술 실기대회가 지난 13일에 방배동에 위치한 백석예술대학교(총장 윤미란)에서 개최됐다.실기대회 종목은 ‘기초디자인’, ‘발상과표현’, ‘상황과표현’ 이었고, 200여명의 고등학생이 실기대회에 참가해 디자인 미술적 기량을 발휘했다. 대상에는 인헌고등학교 3학년 이*헌 학생이 수상했고, 금상에는 종촌고등학교 김*연 학생, 광주여자상업고등학교 송*용 학생이 수상했다.디자인미술학부 황정혜 학부장은 이번 실기대회에 참가한 학생들의 작품은 전반적으로 창의력과 완성도가 높고 우수한 작품들이 많았다. 특히 ‘기초디자인’ 분야에서는 제시된 두 사물의 조형적 특징을 잘 파악하고 이를 조화롭고 섬세하게 표현한 우수한 작품이 많았다. ‘발상과표현’ 분야에서는 제시된 사물을 사용해 역동성을 창의적으로 표현한 우수한 작품이 많이 나왔다. ‘상황표현’ 분야에서는 무더운 여름에 시원한 수박을 먹고 있는 행복한 순간을 재미있게 표현한 작품들이 많이 있었다. 작품 제작에 심혈을 기울인 학생들과 지도해 주신 선생님과 학부모님들께 감사드린다고 전했다.이번 실기대회에서 수상한 학생들은 백석예술대학교 디자인학부 수시 1차 모집 정원 내 특별전형 지원 시 가산점 10% 부여와 디자인학부 입학 시 장학 혜택이 주어진다.온라인뉴스팀