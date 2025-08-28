“아이들이 안전한 도시로”… 아동친화도시 인증 공식 선포한 제주

“제주는 유엔아동권리협약에 담긴 아동의 권리가 온전히 실현되는 곳입니다.”
오영훈 제주도지사가 28일 도청 본관 로비에서 열린 ‘유니세프 아동친화도시 인증 선포식’에서 이같이 밝혔다.
도 단위 광역지방자치단체로는 처음으로 ‘유니세프 아동친화도시(Child Friendly Cities)’를 공식 선포하고 아동 권리 보장과 아동친화적 환경 조성을 위한 본격적인 행보를 시작했다.
이날 행사에는 오 지사를 비롯, 이상봉 제주도의회 의장, 김광수 제주도 교육감, 현길호 도의회 보건복지안전위원회 위원장 및 도의원들과 소리풍경어린이합창단, 제주도청 직장어린이집 원아 등 아동 30여 명을 포함해 약 100여명이 참석했다.
오 지사는 인사말을 통해 “2019년 ‘아동친화도시 조성 조례’ 제정 이후 초등주말돌봄센터 ‘꿈낭’ 운영과 아동건강체험활동비 지원 등의 정책이 아동친화도시 인증을 위한 토대가 됐다”며 “아이들이 존중받고 마음껏 꿈을 키울 수 있는 사회 환경을 조성하기 위해 아동친화도시 기준에 담긴 정책들을 도정 전반에 실천하고, 아이들의 목소리에 귀 기울이며 아이들이 주체가 되는 도시로 나아가겠다”고 약속했다.
이가현 학생(월랑초 6, 소리풍경어린이합창단)은 “제주가 아동친화도시가 돼서 정말 기쁘다”며 “앞으로 아동을 위한 일들이 많아졌으면 좋겠고, 특히 학교에서 아이들이 신나게 놀 수 있는 놀이터가 더 많이 만들어졌으면 좋겠다”고 말했다.
김지혜 소리풍경어린이합창단 단장은 “제주의 유니세프 아동친화도시 인증을 진심으로 축하드린다”며 “제주에서 아이들이 안전하고 행복하게 꿈을 이루면서 잘 지내는 행복한 도시가 되길 바란다”고 전했다.
도는 부산, 대구, 광주, 세종에 이은 다섯 번째 광역지자체이자, 도 단위 광역 지자체로는 처음으로 유니세프 아동친화도시 인증을 획득했다.이를 계기로 향후 아동 참여권 확대, 아동 정책 예산 확충, 아동 친화적 공간 조성 등 다양한 분야에서 아동 권리 증진을 위한 정책을 더욱 강화해 나갈 계획이다.
