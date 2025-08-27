메뉴
동덕여자대학교, 학생부교과전형 학교장 추천서 필수

반영윤 기자
수정 2025-08-27 00:09
입력 2025-08-27 00:09
이미지 확대


2026학년도 수시모집으로 1105명을 모집한다. 학생부 위주, 논술, 실기·실적 위주 등 총 8개의 전형이 운영된다. 동덕창의리더전형(학생부종합전형·59명), 학생부교과전형(65명) 등 수시모집 인원이 큰 폭으로 증가했다. 실기우수자전형 모집 인원은 5명 감소했다.

학생부 위주 전형은 학생부교과전형과 학생부종합전형으로 나뉜다. 학생부교과전형은 교과 성적을 100% 반영하며 총 244명을 선발한다. 학교장 추천서를 제출해야 한다. 최저학력 기준은 4개 영역 중 2개 영역 합 7등급 이내이며, 탐구 영역은 사회·과학 무관 상위 1과목만을 반영한다. 약학과는 적용 기준이 달라 주의해야 한다.

이미지 확대
배준원 입학처장
배준원 입학처장


학생부종합전형은 동덕창의리더전형, 기회균형특별전형, 평생학습자특별전형, 특성화고 등 고졸재직자특별전형으로 구성됐다. 동덕창의리더전형 1단계는 서류 100%, 2단계는 1단계 성적 40%와 면접 60%로 선발한다. 면접은 제출한 서류 내용을 기반으로 하는 서류 확인 면접이며 10분 내외로 진행한다. 약학과는 수능 최저학력 기준이 적용된다.

기회균형특별전형은 국가보훈대상자, 저소득층, 농어촌학생을 대상으로 12명을 뽑는다. 평생학습자특별전형은 만 30세 이상이거나 특성화고 등을 졸업한 후 산업체에서 3년 이상 근무한 학생 대상으로 6명을 선발한다. 특성화고 등 고졸재직자전형은 특성화고 등을 졸업한 후 산업체에서 3년 이상 근무한 학생을 대상으로 85명 모집한다.

논술우수자전형은 논술 성적을 100% 반영해 229명을 선발한다. 최저학력 기준은 학생부교과전형과 같다. ﻿실기우수자전형은 모든 모집 단위에서 실기고사 80%, 학생부교과 20%를 반영한다. 학교폭력 조치 사항은 최고 30점에서 최저 2점의 감점 형태로 반영된다. 자세한 사항은 입학처 홈페이지(ipsi.dongduk.ac.kr) 참조.

반영윤 기자
2025-08-27 36면
