성신여자대학교, 자기주도인재전형 면접 비중 상향

김임훈 기자
수정 2025-08-27 00:09
입력 2025-08-27 00:09
수시모집으로 신입생 정원의 69.9%인 1440명을 선발한다. ▲학생부종합전형 769명(53.4%) ▲학생부교과(지역균형)전형 240명(16.7%) ▲논술우수자전형 160명(11.1%) ▲실기·실적(일반학생)전형에서 271명(18.8%)을 모집한다.

내년도부터 학생부종합전형의 학교생활우수자전형이 자기주도인재전형으로 통합되며 면접 비중이 오른다. 자기주도인재전형은 1단계 서류종합평가 100%로 3배수를 선별하고 2단계에서 서류평가 점수 60%, 면접 40%로 합격자를 가린다. 2단계 면접 가중치는 작년에 30%였으나 올해 40%로 높아졌다. 수능 최저학력 기준은 자기주도인재전형에 적용되지 않는다.

노신경 미래인재처장
노신경 미래인재처장


올해 학생부종합전형의 기회균형I전형은 서류종합평가만으로 합격자를 뽑는다. 작년 기회균형I전형은 2단계에서 서류종합평가 70%, 면접 30%의 가중치를 뒀으나 올해는 학생부 교과·출결 100%로 선별해 내신의 중요도가 올랐다.

정원 외 모집 인원도 늘어난다. 특성화고 등을 졸업한 재직자 모집은 작년 경영학과 85명에서 113명으로, 특수교육대상자 모집은 작년 15명에서 23명으로 늘었다.

학생부교과전형은 간호 및 사범대학 34명과 창의융합학부 무전공 206명으로 총 240명을 선발한다. 무전공 선발은 창의융합학부(자유전공) 62명, 창의융합학부(첨단분야 전공) 41명, 창의융합학부(예체능 전공) 103명을 모집한다. 기본적으로 수능 최저학력 기준을 적용하나 예체능 전공의 경우 예외적으로 적용하지 않는다.

실기·실적전형으로는 뷰티산업학과, 현대실용음악학과, 성악과, 기악과, 미디어영상연기학과 등 예술계 학과의 학생들을 뽑는다.

원서 접수 기간은 오는 9월 8일 오전 11시부터 9월 11일 오후 6시까지다. 자세한 내용은 성신여대 입학 홈페이지(ipsi.sungshin.ac.kr) 참조.

김임훈 기자
2025-08-27 35면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
