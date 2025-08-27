성균관대학교, 성균·과학인재전형 면접 30% 반영

이미지 확대

수시모집으로 입학 정원의 58.2%인 2410명을 모집한다. 모집 인원은 ▲학생부종합전형 1502명 ▲학생부교과전형 416명 ▲논술위주전형 386명 ▲실기·실적전형 106명이다. 선발 방식이 다른 학생부종합전형과 학생부교과전형, 논술위주전형 간 중복 지원이 가능지만 동일 전형 내 서로 다른 모집단위를 지원하는 것은 불가능하다.학생부종합전형 중 융합형, 탐구형, 기회균형전형은 수능 최저 등급 없이 학생부 평가 100%로 선발한다. 지난해까지 탐구형에서 면접을 실시했던 자유전공계열·사범대학·의예과·스포츠과학과와 학생부 100%로 뽑았던 글로벌융합학부를 올해부터 신설된 성균인재전형에서 선발하며 과학인재전형과 함께 2단계에 면접 30%를 반영한다.학생부종합전형에서는 지난해부터 전공·계열 적합성이 아닌 탐구 확장성과 탐구 주도성을 평가한다. 학생부의 관심 분야가 반드시 지원학과와 일치하지 않아도 지원이 가능하며 특정 모집단위별 권장 이수과목도 없다.2026학년도부터 채용 연계형 계약학과인 배터리학과를 신설해 총 30명을 모집한다. 학생부종합전형 탐구형 8명, 학생부종합전형 과학인재 5명, 학생부교과전형 학교장추천 5명, 정시 다군에서 12명을 뽑는다. 또 바이오신약·규제과학과도 신설해 총 33명을 모집한다. 모집 인원은 학생부종합전형 탐구형 12명, 학생부교과전형 학교장추천 5명, 정시 나군에서 16명이다.학생부교과전형은 정량평가 80%, 정성평가 20%를 반영하며 정성평가는 학업수월성 10점, 학업충실성 10점으로 나눈다. 수능 최저등급은 모집단위에 따라 국어, 수학, 영어, 탐구, 탐구 5과목 중 3개 등급 합 7등급 혹은 6등급 이내이다.논술위주전형은 언어형과 수리형을 분리해 실시한다. ﻿자세한 사항은 홈페이지(admission.skku.edu) 참조.송현주 기자