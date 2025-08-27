메뉴
명지대학교, 문예창작학과 학생부종합으로 선발

반영윤 기자
수정 2025-08-27 00:09
입력 2025-08-27 00:09
이미지 확대


명지대학교 2026학년도 수시모집의 가장 큰 특징은 2025년인 전년 수시모집와 비교해 모집단위, 모집인원, 전형방법에서 큰 변화가 없다는 점이다.

명지대는 2026학년도 총 모집인원 2905명 중 수시모집에서 2009명을 모집한다. 수시 전형은 크게 학생부교과(학교장추천전형), 학생부교과(교과면접전형), 학생부종합(명지인재면접전형), 학생부종합(명지인재서류전형), 실기·실적 위주로 분류된다. 실기·실적 위주는 실기·실적(실기우수자전형), 실기·실적(특기자전형)으로 구분되며, 이외에도 학생부교과(기회균형전형)나 학생부종합(크리스천리더전형) 등과 같이 특별한 자격 요건에 따라 지원할 수 있는 특별전형도 운영한다. 명지대 수시모집에는 논술 전형이 없으며, 모든 전형에서 수능최저학력기준을 적용하지 않는다.

이미지 확대
이정환 입학처장
이정환 입학처장


명지대는 학생부교과전형을 통해 기초학업 역량이 우수하며 학교 생활을 충실히 한 인재 발굴이 목표다. 학생부종합전형으로는 교과 성적만으로는 확인하기 어려운 학생들의 잠재 능력, 소질 및 다양한 경험과 역량을 다각적·종합적으로 평가한다. 또 실기·실적 전형을 통해 특정 분야에서 뛰어난 재능을 발휘하는 학생을 선발한다.



학생부교과전형의 대표 전형은 학생부교과(학교장추천전형)와 학생부교과(교과면접전형)가 있다. 학생부교과(학교장추천전형)는 교과 성적 100%만 반영하며 교과 및 비교과 활동이나 면접에 대한 부담을 갖지 않고 지원할 수 있는 전형으로, 수능최저학력기준을 미반영하는 점이 가장 큰 특징이다. 학생부교과(교과면접전형)는 1단계 교과 성적 100%로 모집인원의 5배수를 선발해 2단계 면접 30% 반영을 통해 최종 선발한다. 면접평가에서는 지원 모집단위에 대한 관심과 학생 자신의 생각을 논리적으로 표현할 수 있는지를 평가한다. ﻿

반영윤 기자
2025-08-27 34면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
