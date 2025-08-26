서정대, ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 선정···지역 돌봄 인력난 해소 기대

이미지 확대 서정대학교 전경

경기 서정대학교는 법무부와 보건복지부가 공동 주관하는 ‘외국인 요양보호사 양성대학’ 시범사업 운영 기관에 선정됐다고 26일 밝혔다.앞서 서정대는 지난 2월, 국내 최초로 학위과정(D-2) 유학생 신분으로 요양보호사 국가 자격시험 합격자(2명)를 배출하는 등 외국인 전문 돌봄 인력 양성의 가능성을 입증한 바 있다.시범사업 선정에 따라 서정대는 다년간의 노하우를 바탕으로 우수한 외국인 인재를 선발하고, 이들이 전문 요양보호사로 성장할 수 있도록 체계적인 교육 시스템을 운영할 계획이다.선발된 유학생에게 기초역량부터 현장실무, 국가시험 대비까지 단계별로 지원한다. 특히 국내 유학 생활부터 취업과 지역사회 정착까지 고려한 전방위적인 지원과 함께 ‘외국인 요양보호사 지원 장학금’을 신설하는 등 경제적 부담도 덜어주기로 했다.또 양주시와의 파트너십을 바탕으로 지역사회와 상생하는 돌봄 생태계를 구축해, 지역 돌봄 인력난 해소에 앞장설 계획이다.양영희 총장은 “이번 외국인 요양보호사 양성대학 선정은 서정대학교가 명실상부한 글로벌 교육 선도대학임을 다시 한번 입증한 것”이라며, “단순히 자격증 취득을 넘어, 다문화 역량과 전문성을 갖추고 지역사회에 기여하는 진정한 돌봄 인재를 양성하여 국가적 난제인 돌봄 문제 해결에 앞장서겠다”라고 강한 의지를 밝혔다.안승순 기자