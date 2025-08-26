사회 교육 새로운 시작 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2025/08/26/20250826009009 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2025-08-26 00:38 입력 2025-08-26 00:38 이미지 확대 새로운 시작 25일 서울 종로구 성균관대학교에서 열린 ‘2025년 여름 학위수여식’에 참석한 졸업생들이 학사모를 던지며 기념촬영을 하고 있다.이지훈 기자 25일 서울 종로구 성균관대학교에서 열린 ‘2025년 여름 학위수여식’에 참석한 졸업생들이 학사모를 던지며 기념촬영을 하고 있다. 이지훈 기자 2025-08-26 9면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지