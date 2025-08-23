“동백꽃처럼 희망과 행운이 가득하세요”

이미지 확대 한국기술교육대학교 학생들이 서천군 마서면 동백꽃 마을에서 농촌 일손 돕기 봉사활동을 펼쳤다. 한기대 제공

한국기술교육대학교(총장 유길상)는 재학생들이 18~21일까지 충남 서천군 마서면 동백꽃 마을 일원에서 하계 농촌봉사활동을 펼쳤다고 23일 밝혔다.여름철 농촌 일손을 돕고 지역사회 생활 환경을 개선하기 위해 마련된 이번 봉사활동에는 총학생회 ‘필연’을 중심으로 55명이 참여했다.이들은 △논밭 잡초 제거 △마을 정화 활동 △벽화 그리기 등 봉사활동을 펼쳤다. 조별 취사와 교류 활동도 병행하며 협업과 자율성을 기르는 공동체 생활을 실천했다.봉사활동이 진행된 동백꽃 마을은 주민 주도 마을 개발과 공동체 회복을 실천해 왔다. 지역적 특성과 맞물려 대학-지역사회 상생 모델로 의미를 보여줬다.봉사활동에 참여한 한 학생은 “무더운 날씨 속 힘들었지만, 주민 어르신이 ‘정말 큰 도움이 됐다’고 말씀하실 때 가슴이 뭉클했다”며 “작은 손길이 다른 삶을 행복하게 함을 다시금 깨달았다”고 말했다.김병기 학생처장은 “앞으로도 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 실천하는 봉사 학습을 체계적으로 발전시키고 지역사회와 함께 지속 가능한 미래를 만들어가겠다”고 했다.천안 이종익 기자