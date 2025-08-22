분당 구미중 여자 농구단 창단···임태희 “학교 브랜드가 되고, 학생 성장 터전 될 것”

이미지 확대 임태희 경기도교육감이 성남 분당구미중학교 여자 농구단 창단식에 참석해 선수들을 격려하고 있다. (경기도교육청 제공)

경기 성남 분당구미중학교(학교장 박금순)가 22일 여자 농구단을 창단했다.성남 지역 중학교의 여자 농구부 운영 중단으로 명맥이 끊길 위기였으나, 분당구미중의 창단을 통해 성남수정초, 분당경영고로 이어지는 여자 농구 인재 육성 체계를 복원했다.분당구미중학교 농구부는 앞으로 정기 훈련과 각종 대회 참가로 학생 선수들의 체력, 협동심, 진로 탐색 기회를 제공할 계획이다. 또한 전문 코치 지도와 체계적 훈련 프로그램을 운영하고, 지역사회 연계 스포츠 문화를 확산할 예정이다.임태희 교육감은 “분당구미중 농구부는 재학생들의 자긍심이자 애교심을 키우는 소중한 터전이 될 것”이라면서 “운동부가 학교의 차별화된 브랜드가 되고 학생 개개인의 성장과 성공으로 이어질 길 기대한다”라고 말했다.이어 “체육은 학생들의 생활 역량을 키우는 기본”이라고 강조하며, “경기도교육청은 학교체육과 학교 운동부 모두를 적극 지원하겠다”라고 덧붙였다.안승순 기자