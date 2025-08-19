앱으로 길 어떻게 찾죠…한국 성인 350만명 ‘디지털 문해력’ 부족

제1차 성인 디지털문해능력 조사

앱 활용 등 못하는 성인 8.2%

고령·저소득·저학력일수록 못 해

이미지 확대 키오스크로 음식 주문하는 서울 시민들. 연합뉴스

우리나라 성인 350만명은 애플리케이션(앱)으로 길찾기, 키오스크로 음식 주문하기 같은 일상적인 디지털 기기 활용을 못 한다는 조사 결과가 나왔다. 나이가 많을수록, 학력·소득이 낮을수록 디지털 문해력이 부족한 것으로 분석됐다.교육부는 이런 내용이 담긴 제1차 성인디지털문해능력조사 결과를 19일 발표했다. 성인 디지털 문해능력을 파악하기 위해 지난해 전국의 18세 이상 성인 가운데 약 1만명을 표본 조사했다.조사 결과 기본적인 디지털 기기 조작을 어려워하는 ‘수준1’은 8.2％를 차지해 약 350만명으로 추정됐다. 스마트폰 앱을 설치하지 못하거나 기술에 대해 모르는 등 사실상 활용하지 못하는 수준을 의미한다.‘수준1’에 해당하는 성인 비율은 60세 이상 고령층이 23.3％에 달했지만, 청년층(18~39세)은 0.8％에 불과했다. 중학교 졸업 학력 이하는 34.6％로 고졸(6.3％)·대졸 이상(0.9％)과 차이가 컸다. 월 가구 소득 300만원 미만 성인은 25.9％로 300~500만원(4.9％), 500만원 이상(1.2％)보다 월등히 많아 소득에 따른 디지털 문해력 수준 차이 역시 큰 것으로 나타났다. 또 농어촌(12.7％)이 중소도시(8.6％)나 서울·광역시(6.1％) 주민보다, 여성(10.0％)이 남성(6.3％)보다 수준1의 비율이 높았다.디지털 기기 사용은 가능하지만 활용은 미흡한 ‘수준2’는 17.7％로 조사됐다. 앱에 대해 알고는 있지만 타인의 도움이 있어야 활용할 수 있는 수준이다. 수준1과 2를 합하면 성인 25.9%(1109만 3000명 추정)에 달한다.디지털 기기 활용에 문제는 없지만 비판적 활용은 부족한 ‘수준3’은 21.4％, 다양한 문제를 원활히 해결할 수 있는 ‘수준4’는 52.8％였다.디지털 교육 경험 등 실태조사도 함께 진행됐다. 실태조사를 보면 우리나라 성인이 디지털 기기를 일상생활에 활용하는 목적으로는 ‘가족·친구·지인들과의 연락’이 97.0%로 가장 높았다. ‘일상생활 정보검색’(84.8%), ‘유튜브 시청 등 여가활동’(84.4%), ‘온라인 쇼핑·전자결제’(70.8%) 등 다양한 영역에서도 디지털 기기가 활용되고 있는 것으로 나타났다.또한 성인의 40.4%가 디지털 기기를 사용하는 데 어려움을 경험(자주 또는 종종 경험)한 적이 있다고 응답했다. 특히 60세 이상은 77.7%가 어려움을 겪은 적이 있다고 답하는 등 연령대가 높을수록 디지털 기기 사용에 어려움을 겪은 적이 있다는 비율이 상대적으로 높았다.교육부는 “조사 결과를 바탕으로 성인 대상 인공지능(AI)·디지털 평생교육 지원을 강화할 것”이라며 “찾아가는 디지털 문해교육 프로그램 ‘한글햇살버스’ 확대, 은행·매장 등 현장 실습, 저소득층·노인 대상 평생교육이용권 지원 등을 할 계획”이라고 했다.김지예 기자