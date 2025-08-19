사회 교육 한여름의 졸업식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/education-news/2025/08/19/20250819010005 URL 복사 댓글 0 수정 2025-08-18 18:07 입력 2025-08-18 18:07 이미지 확대 한여름의 졸업식 18일 부산 서구 동아대 부민캠퍼스에서 2024학년도 후기 학위수여식을 마친 졸업생들이 기념사진을 찍으며 포즈를 취하고 있다. 전국 대학들은 이달 말까지 학부와 대학원 졸업식을 개최한다.부산 연합뉴스 18일 부산 서구 동아대 부민캠퍼스에서 2024학년도 후기 학위수여식을 마친 졸업생들이 기념사진을 찍으며 포즈를 취하고 있다. 전국 대학들은 이달 말까지 학부와 대학원 졸업식을 개최한다. 부산 연합뉴스 2025-08-19 10면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지