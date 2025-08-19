메뉴
한여름의 졸업식

수정 2025-08-18 18:07
입력 2025-08-18 18:07
한여름의 졸업식
한여름의 졸업식 18일 부산 서구 동아대 부민캠퍼스에서 2024학년도 후기 학위수여식을 마친 졸업생들이 기념사진을 찍으며 포즈를 취하고 있다. 전국 대학들은 이달 말까지 학부와 대학원 졸업식을 개최한다.
부산 연합뉴스


18일 부산 서구 동아대 부민캠퍼스에서 2024학년도 후기 학위수여식을 마친 졸업생들이 기념사진을 찍으며 포즈를 취하고 있다. 전국 대학들은 이달 말까지 학부와 대학원 졸업식을 개최한다.

부산 연합뉴스
2025-08-19 10면
