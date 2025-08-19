이미지 확대 한여름의 졸업식 18일 부산 서구 동아대 부민캠퍼스에서 2024학년도 후기 학위수여식을 마친 졸업생들이 기념사진을 찍으며 포즈를 취하고 있다. 전국 대학들은 이달 말까지 학부와 대학원 졸업식을 개최한다.

부산 연합뉴스

2025-08-19 10면

