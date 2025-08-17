메뉴
경남대 박은주 교수 연구팀 ‘2025년 전국영양사학술대회’ 학술상

이창언 기자
이창언 기자
수정 2025-08-17 10:16
입력 2025-08-17 10:16

조리 방법에 따른 수미감자 항산화·항당뇨 활성 평가

이미지 확대
경남대학교는 식품영양학과 박은주 교수 연구팀. 2025.8.17. 경남대학교 제공
경남대학교는 식품영양학과 박은주 교수 연구팀. 2025.8.17. 경남대학교 제공


경남대학교는 식품영양학과 박은주 교수 연구팀이 지난달 7월 24일~25일까지 서울 aT센터에서 열린 ‘2025년 전국영양사학술대회’에서 학술상을 받았다고 17일 밝혔다.

대한영양사협회는 매년 회원들의 학술 연구 활동 독려와 영양·식품학 발전을 목표로 한 해 동안 ‘대한영양사협회 학술지’에 게재된 논문 중 우수 주제를 선발해 심사를 거쳐 학술상을 시상하고 있다.

이번 대한영양사협회 학술상에는 박은주 교수 연구팀 소속 백주하, 최미주, 원민혜 연구원이 공동으로 참여한 ‘다양한 조리 방법에 따른 수미감자의 항산화 및 항당뇨 활성 평가’ 논문이 뽑혔다.

이 연구에서는 수미감자를 삶기, 찌기, 굽기, 튀기기 등 다양한 방식으로 조리한 뒤 각 조리법이 감자의 항산화 및 항당뇨 활성을 어떻게 변화시키는지를 정량적으로 분석했다. DPPH 라디칼 소거능과 α-글루코시다제 저해 활성 지표를 활용해 조리 방법에 따른 기능성 차이도 평가했다.

논문에 따르면 조리법에 따라 수미감자 생리활성은 유의하게 달라졌다.

협회는 “연구 결과는 조리·추출 방법에 따라 수미감자 항산화·항당뇨 활성이 달라질 수 있음을 보여줬다”며 “기능성 식품 개발과 건강한 조리법 제안에 유용한 기초자료로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.

창원 이창언 기자
