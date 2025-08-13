교사 1명당 아동 13명 넘는 3세반, 보조인력 배치한다

서울시교육청, 총 378개 기관 지원

이미지 확대 연합뉴스

서울 어린이집·유치원 가운데 교사 1명당 영유아 수가 13명이 넘는 3세 학급에 보조 인력이 배치된다. ‘3세 반’의 과밀 문제가 조금이나마 해소될 전망이다.서울시교육청은 유보통합 4대 상향평준화 과제 중 하나인 ‘교사 대 영유아 수 비율 개선 사업’을 이달부터 추진한다고 13일 밝혔다.유치원과 어린이집 3세 학급에서 교사 대 영유아 수 비율이 1대13을 초과하는 경우 보조 인력 인건비를 지원하는 사업이다. 서울 유치원 161개 기관(250학급)과 어린이집 217개 기관(252반) 등 총 378개 기관이 시범적으로 참여한다.시교육청은 “교사 대 영유아 수 비율 개선은 어린이집·유치원과 학부모들의 요구가 가장 많았던 사업”이라며 “이를 추진하는 건 서울시교육청이 전국 최초”라고 설명했다.시교육청은 유치원의 경우 1일 최대 5시간의 교육과정 지원인력 1명을 배치하고, 어린이집은 1일 최대 7시간의 보조교사 1명을 배치할 수 있도록 인건비를 지급하기로 했다. 이번 사업은 3세 유아 수를 고려해 약 85억원의 예산 범위 내에서 지원될 계획이다.김지예 기자