교사 1명당 아동 13명 넘는 3세반, 보조인력 배치한다

김지예 기자
김지예 기자
수정 2025-08-13 14:35
입력 2025-08-13 14:35

서울시교육청, 총 378개 기관 지원

연합뉴스
서울 어린이집·유치원 가운데 교사 1명당 영유아 수가 13명이 넘는 3세 학급에 보조 인력이 배치된다. ‘3세 반’의 과밀 문제가 조금이나마 해소될 전망이다.

서울시교육청은 유보통합 4대 상향평준화 과제 중 하나인 ‘교사 대 영유아 수 비율 개선 사업’을 이달부터 추진한다고 13일 밝혔다.

유치원과 어린이집 3세 학급에서 교사 대 영유아 수 비율이 1대13을 초과하는 경우 보조 인력 인건비를 지원하는 사업이다. 서울 유치원 161개 기관(250학급)과 어린이집 217개 기관(252반) 등 총 378개 기관이 시범적으로 참여한다.

시교육청은 “교사 대 영유아 수 비율 개선은 어린이집·유치원과 학부모들의 요구가 가장 많았던 사업”이라며 “이를 추진하는 건 서울시교육청이 전국 최초”라고 설명했다.


시교육청은 유치원의 경우 1일 최대 5시간의 교육과정 지원인력 1명을 배치하고, 어린이집은 1일 최대 7시간의 보조교사 1명을 배치할 수 있도록 인건비를 지급하기로 했다. 이번 사업은 3세 유아 수를 고려해 약 85억원의 예산 범위 내에서 지원될 계획이다.

김지예 기자
