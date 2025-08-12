메뉴
집중호우 피해 경남 학교 5곳 복구 한창…방학 후 정상 개학

이창언 기자
이창언 기자
수정 2025-08-12 11:19
입력 2025-08-12 11:11
경남교육청 전경. 서울신문DB
경남교육청 전경. 서울신문DB


경남교육청은 지난달 집중호우로 피해를 본 경남지역 학교 5곳이 내달 초까지 복구작업을 마치고 방학 이후 정상 개학할 예정이라고 12일 밝혔다.

현재 복구 중인 학교는 산청 경남간호고등학교, 진주 명석초등학교, 진주 명석중학교, 합천 가회중학교, 합천 대양초등학교 등 5곳이다.

이들 학교는 지난달 집중호우 때 건물·운동장이 침수되거나 인근 토사가 유출되는 등 피해를 봤다. 총피해액은 약 24억원에 달한다.

이러한 피해로 경남간호고는 애초 이달 11일이었던 개학 시점을 18일로 조정해 막바지 복구작업을 벌이고 있다. 나머지 학교는 이달 말에서 내달 초까지 복구작업을 마치고 방학이 끝난 뒤 모두 정상 개학한다.

현재 이들 학교는 예비비를 받아 복구작업을 잇고 있다.

경남교육청 관계자는 “피해 학교들이 신속히 복구돼 학생들이 안전한 환경에서 학습할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

창원 이창언 기자
