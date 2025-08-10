4등급 합격한 의대 수시…“올해는 문턱 올라간다”

2등급 이하 합격 70% 늘어…모집 확대 영향

이미지 확대 사진은 3일 서울 한 의과대학 모습. 뉴스1

의대 모집인원이 늘어났던 올해 수시모집에서 내신 2등급 이하 합격 인원이 전년도보다 70.8% 증가한 것으로 나타났다. 2024학년도보다 의대 모집인원이 급증한 영향으로 분석된다.10일 종로학원이 전국 39개 의대의 수시 합격 점수를 분석한 결과 2025학년도 수시모집 최저 합격선은 4.65등급으로 조사됐다. 전년도 3.47등급에 비해 1등급 이상 내려갔다.안정적 합격선인 내신 1.0~1.3등급 구간의 비율은 45.9%로 전년도(66.3%)보다 20.4%포인트 하락했다. 의대 수시 합격자 중 내신 점수가 최상위권인 학생 비율이 줄었다는 의미다.비교적 낮은 내신 점수로 의대에 수시 합격한 사람은 전년도보다 크게 늘었다. 내신 2.0등급 초과 구간은 2025학년도 123명(6개대)으로 전년도 72명(5개대)보다 인원 기준 70.8% 늘었다.권역별로 보면 지방권에서 이런 현상이 두드러졌다. 2025학년도 충청권 소재 대학에 합격한 내신 1.6등급 초과 합격생은 138명(3개대)으로 전년도 4명(1개대)에 비해 크게 늘었다. 대구 경북권도 61명(2개대)에서 183명(7개대)으로, 2024학년도에 한명도 없던 호남권은 56명(1개대)으로 증가했다.1년 새 합격선이 크게 내려간 건 2025학년도 의대 모집인원이 전년도보다 1500명가량 늘어났고 이 가운데 수시 모집만 약 1000명 더 선발했기 때문으로 분석된다.의대 모집인원이 3058명으로 동결된 2026학년도에는 상황이 달라질 전망이다. 내신 1등급 후반대와 2등급 초반대 일반고 출신 합격자 수가 줄어들 가능성이 크다. 종로학원은 “2등급대를 벗어난 특목·자사고 출신들도 2026학년도 의대 수시모집 지원에는 신중해야 한다”며 “1등급 중후반대, 2등급 수험생들은 내신 등급대별 의대 합격자 분포 상황을 정밀하게 확인해야 한다”고 했다.김지예 기자