순천향대, 대학혁신지원사업 성과평가 ‘S등급’ 달성

이미지 확대 학생 주도적 융합교육 프로그램에서 드론 체험 실습에 참여하고 있는 학생들. 순천향대 제공

이미지 확대 순천향대학교 전경. 서울신문DB

순천향대학교(총장 송병국)는 교육부·한국연구재단 주관 2025년 대학혁신지원사업 성과평가에서 ‘교육혁신 성과’ 부문 S등급을 획득했다고 8일 밝혔다.이번 평가는 교육부가 일반재정지원대학 138개교를 대상으로 미래 융합형 인재 양성을 위해 대학별·지역별 여건에 맞게 인재 양성체계를 혁신하는 대학 성과 및 전략 평가다.순천향대는 교육혁신 부문에서 최고 등급인 S등급을 받았다.순천향대는 학생 선택권 확대를 위한 융합·다전공 교육체계를 구축 및 운영해 왔으며, 공유학과 학제 개편, 학과 계열화 등 전공 선택권 내실화를 위한 전략을 수립한 점에서 높은 평가를 받았다.첨단 교육인프라 및 학습관리시스템을 도입해 학생들 학업관리와 진로설계, 자기 주도 학습역량 강화에 기여한 노력도 우수 사례로 평가됐다.이밖에 △하이플렉스 학습 체계 △대학 경쟁력 강화를 위한 특성화 기반 학과 신설 △맞춤형 학생 지원을 위한 인재개발처 신설 및 산하 학생성공센터 △유학생지원센터 설치 등도 우수 사례로 평가받았다.한상민 순천향대 대학혁신추진단장은 “미래사회 학생 성공을 견인하는 AI·융합교육 혁신대학 사업 목표를 달성하기 위해 학과(전공) 경계를 허무는 융합교육 강화, AI 기반 학습관리 플랫폼 강화 등에 더욱 힘쓸 것”이라고 말했다.대학혁신지원사업은 각 대학이 자율적 교육혁신을 통하여 역량을 강화할 수 있도록 교육부가 지원하는 일반재정지원사업으로 전국 138개교가 참여하고 있다.아산 이종익 기자