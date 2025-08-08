‘미래의 PD는 바로 나’ 송파어린이 방송아카데미 수료식

이미지 확대 서강석 송파구청장이 8일 구청 대회의실에서 열린 ‘송파어린이방송아카데미 수료식’에 참가한 어린이들과 기념 촬영을 하고 있다. 2025.8.8 송파구 제공

서강석 송파구청장이 8일 구청 대회의실에서 열린 ‘송파어린이 방송아카데미 수료식’에 참가한 어린이들과 기념 촬영을 하고 있다.송파어린이 방송아카데미는 송파TV 스튜디오 및 야외촬영지에서 아나운서, 작가, PD 등 여러 방송 직업 역할을 맡아보며 방송제작과 미디어를 체험하는 프로그램으로 매해 2회 방학 기간 진행된다.송파구 제공