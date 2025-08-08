경북 경주·문경시, 교육발전특구 추가 지정…“관광·특산물 육성”

이미지 확대 경북도청 전경. 경북도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 경주시와 문경시가 ‘교육발전특구 시범지역’으로 선정됐다.8일 경북도는 경주시와 문경시가 교육발전특구 시범지역으로 추가 지정되면서 도내 특구가 총 15곳으로 확대됐다고 밝혔다.교육발전특구는 지방 도시를 살리기 위해 지자체, 교육청, 대학, 기업 등이 협력해 공교육 혁신과 지역인재 양성, 정주를 종합적으로 지원하는 사업이다. 도내에는 이번에 지정된 시범지역 2곳을 포함해 1차 지정 8곳, 2차 지정 5곳 등 총 15곳이 지정됐다.경주와 문경에는 이번 지정으로 교육부에서 총 120억원의 재정지원이 이뤄진다. 또한 교육부 공모사업 가점과 각종 교육 관련 특례를 지원받아 지역 특성에 맞는 공교육 혁신을 추진할 수 있다.경주시는 선도지역으로 지정되면서 ‘지산학 연합형 인재 양성 체계 구축’을 추진한다. 아시아 최고 수준의 관광산업 인재 양성에 집중할 계획이다. 관광산업의 경쟁력 강화와 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.관리지역으로 지정된 문경시는 특화 자원을 연계한 ‘오미마을학교’와 ‘문경미래교육특구사업’운영할 계획이다. 지역 특색을 살린 교육 프로그램을 개발하고, 지역 주민들의 적극적인 참여를 유도할 방침이다. ‘지역특산물을 활용한 조리학교’ 운영을 통해 학생들에게 건강한 먹거리 문화를 교육할 예정이다.임시영 교육청소년과장은 “지역에서 배우고 정주하는 경북 특화형 교육환경을 조성하기 위해 모든 행정적 노력을 다할 것”이라고 했다.안동 김형엽 기자