상명대, ‘조기취업형 계약학과’ 신설...2학년 취업, 전액 장학금

상명대학교(총장 홍성태)는 충남도 지원을 받아 2026학년도부터 조기취업형 계약학과인 스마트IT융합공학과와 바이오푸드테크학과를 신설한다. 2학년부터 조기 취업이 가능하고 등록금 전액을 장학금으로 지급한다.7일 상명대에 따르면 2026학년도 입학 수시모집에서 학생부종합 조기취업형계약학과전형으로 스마트IT융합공학과 30명과 바이오푸드테크학과는 25명을 정원 외로 모집한다.상명대 조기취업형 계약학과는 3년간(6학기) 120학점 교육과정을 이수하면 정규 학사학위를 취득할 수 있다. 1학년은 대학에서 수업하고 2학년부터는 기업에서 실무교육을 이수한다.충남 지역에 정착할 수 있도록 돕기 위해 충남도 내 기업과 매칭, 졸업 후 2년간 재직 시 정착지원금 1200만원을 지급한다.스마트IT융합공학과는 충남 대표 산업인 반도체·디스플레이·모빌리티 분야에서 필요로 하는 실무형 인재 육성을 목표다. 공정실습, 시스템 제어, 소자모델링 교육과정과 로봇 공학, 자율주행 기술 교육과정 등을 운영한다.상명대는 ㈜넥스플러스 ㈜회명산업 ㈜프로이천 ㈜수만 ㈜신비앤텍 ㈜한양로보틱스 등 다수의 중견 기업과 조기취업 계약학과 협약을 체결했다.바이오푸드테크학과는 식품과 제약·사료 등 바이오산업 분야 관련 기능성 평가기술, 품질관리(GMP), 제약공정 교육과정과 푸드테크 분야, HACCP, 스마트 팩토리, 사료 제조 기술 교육과정을 운영한다.조기취업 계약학과 협약기업은 ㈜보람바이오, ㈜퍼슨, ㈜피드업, ㈜모나밸리, ㈜에스에스바이오팜 등 다수 중견기업이다.천안 이종익 기자