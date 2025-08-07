단국대, ‘대학혁신지원사업’ 2년 연속 S등급

이미지 확대 단국대학교 상징탑 전경. 서울신문DB

단국대학교(총장 안순철)는 ‘2주기 대학혁신지원사업 3차 연도 성과평가’에서 지난해에 이어 연속 최고 등급인 S등급을 획득했다고 7일 밝혔다.교육부와 한국연구재단이 주관하는 대학혁신지원사업은 대학이 자율적 혁신으로 교육 경쟁력을 높이고, 미래 인재 양성을 위한 기반 강화를 지원하는 사업이다. 전국 138개 대학(수도권 60개교 포함)이 참여한다.단국대는 ‘교육혁신 성과(S등급)’과 ‘자체 성과관리(A등급)’ 에서도 최고 등급을 받았다. 평가 결과에 따라 단국대는 3주기 사업 운영에 추가 인센티브를 받는다.단국대는 ‘학문을 잇고, 지역을 품어, 세계를 선도하는 혁신 인재 양성’을 목표로 △사회 변화 유연 학사제도 운영 △학생 전공 선택권 확대와 체계적인 진로 설계 지원 △기초학문과 융합 교육을 연계한 교양교육 생태계 구축 등에서 우수 평가를 받았다.2025학년도부터 입학정원 33.8%를 학문 단위 구분 없이 선발하는 전공자율 선택제를 도입하고, 모든 전공을 자유롭게 선택할 수 있는 ‘유형1’ 선발 범위를 확대해 학생 선택권을 대폭 넓혔다.전공자율선택 학생들의 자기주도적 전공 탐색과 단계적 성장 지원을 위한 전용 플랫폼인 D.I.Young熊(Dankook Innovative Young熊)은 단국대만의 고유한 교육모델을 발전시켰다.안순철 총장은 “2년 연속 ‘S등급’ 획득은 단국대 교육 혁신 노력이 결실을 맺은 결과”라며 “창의적 사고에 기반한 혁신 융합 인재 양성을 위한 교육 인프라 고도화에 매진하겠다”고 강조했다.천안 이종익 기자