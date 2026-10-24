교통사고 수습하던 경찰관, 6.5t 화물차에 치여 발목 절단

세줄 요약 영동고속도로서 사고 수습 경찰관 2차 사고

6.5톤 화물차 충돌로 발목 절단 중상

앞선 트레일러·SUV 추돌 화재 현장 통제 중

이미지 확대 경찰 자료 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 여주시 영동고속도로에서 교통사고 현장을 수습하던 경찰관이 화물차에 치여 발목이 절단되는 사고가 발생했다.24일 뉴스1 등에 따르면 이날 오전 4시쯤 여주시 영동고속도로 인천 방향 여주휴게소 인근에서 경기남부경찰청 고속도로순찰대 소속 A 경위가 6.5톤 화물차에 치였다.이 사고로 A 경위가 발목이 절단되는 중상을 입고 병원으로 옮겨졌으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.A 경위는 앞서 발생한 대형 트레일러와 SUV 간 추돌사고 현장에서 교통 통제를 하던 중 2차 사고를 당한 것으로 파악됐다.당시 해당 지점에서는 도로에 전도된 트레일러를 SUV가 들이받으면서 화재가 발생했다.경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.하승연 기자