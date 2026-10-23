사회 사건·사고 [속보] 대한항공 고객 정보 유출…“협력사 해킹” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/10/23/20261023500301 URL 복사 댓글 0 문경근 기자 수정 2026-10-23 21:12 입력 2026-10-23 21:10 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 조원태 한진그룹 회장이 보수를 받는 계열사가 늘어나 보수 총액이 두 배 이상 늘어난 것으로 파악됐다. 사진은 22일 서울 중구 대한항공 서소문사옥의 모습. 2026.10.22 이지훈 기자 [속보] 대한항공 고객 정보 유출…“협력사 해킹 피해”문경근 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 대한항공 고객 정보 유출의 원인은 무엇인가? 협력사 해킹 내부자 유출