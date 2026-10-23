피해 교사들 “다시 학생 가르치고 싶다”… 학부모 “또다른 아이들 피해 확인해야”

전국 시민·교원 5858명 엄벌 탄원서 교육청·동부서에 제출

피해 교사 5명 “수업하면서 고소부터 증거 수집까지 홀로 감당”

교사노조 “교육감 면담·변호사비 지원 거부 결정 재검토·선지급” 요구

이미지 확대 교사노동조합연맹과 한국노총 제주도지역본부, 제주교사노동조합은 23일 오전 제주도교육청에서 기자회견을 열고 학교 내 불법촬영·딥페이크 범죄 가해자에 대한 엄중 처벌과 피해 교사 지원을 촉구했다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 교사노동조합연맹과 한국노총 제주도지역본부, 제주교사노동조합은 23일 지난달 22일부터 전국 시민과 교원 5858명이 참여한 엄벌 탄원서와 피해 교사 지원 요구 서명을 제주동부경찰서에 전달했다. 제주교사노동조합 제공

세줄 요약 제주 중학교 불법촬영·딥페이크 사건 확산

피해 교사 5명, 법률·심리 지원 요구

학부모, 학생 피해 추가 확인 촉구

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“저희는 다시 학생들을 가르치고 평범한 학교생활로 돌아가고 싶습니다. 그 일상을 되찾는 책임까지 피해 교사에게만 맡기지 말아 주십시오.”제주지역 한 중학교에서 발생한 불법촬영·딥페이크 사건의 피해 교사들이 교육당국에 실질적인 보호와 지원을 호소했다. 피해 교사들은 “범죄 피해를 입은 뒤에도 직접 증거를 모으고 고소장을 작성하는 등 법적 대응을 홀로 감당하고 있다. 회복할 시간과 법률 지원을 보장해 달라”며 이같은 탄원서를 제주동부경찰서에 제출했다.교사노동조합연맹과 한국노총 제주도지역본부, 제주교사노동조합은 23일 오전 제주도교육청에서 기자회견을 열고 학교 내 불법촬영·딥페이크 범죄 가해자에 대한 엄중 처벌과 피해 교사 지원을 촉구했다. 이들은 지난달 22일부터 전국 시민과 교원 5858명이 참여한 엄벌 탄원서와 피해 교사 지원 요구 서명을 교육감실과 제주동부경찰서에 전달했다.사건은 지난 7월 학교 현장에서 한 교사가 불법촬영 장면을 확인하면서 드러났다. 조사 과정에서 불법촬영뿐 아니라 딥페이크 영상물도 다수 발견되면서 피해 교사는 5명으로 늘었다. 피해 교사들은 촬영과 딥페이크 제작이 반복적·계획적으로 이뤄진 정황이 있다며, 범행의 고의성과 반복성에 상응하는 처벌을 요구했다.피해 교사들은 탄원서에서 “충격과 불안 속에서도 교권보호위원회와 수사기관의 조사, 법적 대응, 매일의 수업과 업무까지 홀로 감당해야 했다”고 밝혔다. 이어 “피해를 입증하기 위해 또다시 홀로 싸우고, 다음 날이면 아무렇지 않은 얼굴로 교단에 서야 하는 현실을 멈춰 달라”고 호소했다.특히 법률 지원과 회복을 위한 제도가 제대로 작동하지 않았다고 지적했다.한정우 제주교사노조 위원장은 대표 발언문을 통해 “피해 교사들의 법률 지원과 보호 대책을 요구하며 교육감 면담과 범죄행위 대리 고발, 피해 교원 전담 지원팀 구성을 요청했지만, 교육감 면담이 다섯 차례 받아들여지지 않았고 학교안전공제회도 변호사비 지원을 거절했다”고 주장했다. 피해 교사들은 수업을 이어가면서 경찰 조사와 고소 절차, 심리 치료까지 직접 대응하고 있다는 설명이다.한 위원장은 “교육감은 피해 교사의 곁을 지키는 사람이어야 하고, 교육청은 피해 교사 보호를 말이 아닌 실천으로 증명해야 한다”며 변호사비 지원 거부 결정 재검토와 선지급, 중대한 교육활동 침해 사건에 대한 법률 지원 의무화를 요구했다.노조 측은 “ ‘물러섬’이란 단어를 지운지 오래며 교육청이 약속했던 지원을 피해교사들이 하나도 빠짐없이 받아내는 날, 가해학생이 법에 따라 엄철에 처해지는 날, 피해교사들의 상처가 온전히 아물어 다시 교단에 서는 날, 비로소 이 싸움을 멈추겠다”고 의지를 다졌다학부모 역시 학생 피해 여부에 대한 충분한 확인과 설명을 요구하며 울컥했다. 해당학교의 학부모는 지난 8월 가정통신문을 통해 사건을 처음 알게 됐다며, 이후 피해 교사들의 언론 인터뷰 등을 통해 학생들의 촬영 및 피해 가능성에 대한 의문이 제기됐다고 밝혔다.경찰은 수사 과정에서 재학생 피해자가 확인되지 않았다고 밝혔지만, 학부모는 “아이들이 자신도 모르는 사이 피해를 입었을 가능성이 있다면 이를 확인하기 위한 조사가 충분했는지 알고 싶다”고 말했다.“제 아이에게 어떻게 했으면 좋겠니라고 묻는 질문에 확인이 필요하다고 답했다”며 “아이들이 느끼는 불안과 의문에는 누가 답해주어야 하나, 우리 아이들이 자신도 모르는 사이 피해를 입었을 가능성이 있다면 이를 확인하기 위한 조사가 충분했는지 묻고 싶다. 이 질문이 학부모로서 과한 요구이냐”고 반문했다.그러면서 “수사해 달라는 것이 아니라 수사기관과 협의하고 학생과 교사를 보호하기 위해 교육당국이 할 수 있는 일을 적극적으로 해 달라는 것”이라며 추가 확인 필요성 검토와 2차 피해 방지 대책 마련, 학부모 대상 설명을 촉구했다.교사노동조합연맹 송수연 위원장도 “교원보호제도의 존재 이유는 행정기관의 책임을 면제하는 데 있는 것이 아니라 피해 교사를 실질적으로 보호하는 데 있다”며 책임 있는 행정을 촉구했다. 한국노총 제주도지역본부 조순호 의장은 “일터에서 범죄 피해를 입은 노동자를 보호하는 것은 시혜가 아니라 사용자인 교육청과 교육감의 의무”라고 강조했다.이들 단체들은 ▲교육감의 직접 고발과 민·형사 소송비 지원 ▲교원보호공제 약관 개정 ▲피해 교사에 대한 심리 치료와 회복 지원 등을 요구했다. 또 재학생과 졸업생을 포함한 추가 피해 가능성을 끝까지 확인하고, 피해 교사와 학생들이 안전하게 학교생활을 이어갈 수 있도록 교육당국이 적극적으로 나서야 한다고 주장했다.제주 강동삼 기자