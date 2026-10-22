제주 경찰에 쏟아진 ‘실종 허위 종결’ 질타… “국민이 지켜야 할 경찰이 국민을 속였다”

세줄 요약 실종 허위 종결·부실 대응 국감 질타

관계성 범죄·아동 안전 대책 미흡 지적

인력 보강·지휘체계 개선 요구 확산

이미지 확대 김병찬 제주경찰청장은 22일 제주경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회의 제주경찰청 국정감사에 나서고 있다. 제주 강동삼 기자

이미지 확대 박상웅 의원이 총연장 약 437㎞에 이르는 올레길 27개 코스 가운데 23개 코스에만 방범용 CCTV가 설치돼 있고, 나머지 4개 코스에는 설치되지 않았다며 보완을 촉구했다. 제주 강동삼 기자

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제주 경찰의 실종 신고 허위 종결 사건을 계기로 경찰의 부실 대응과 관련 국회 국정감사에서 여야를 가리지 않고 질타가 쏟아졌다.실종 대응 매뉴얼과 지휘체계가 있었는데도 제대로 작동하지 않았다는 비판과 함께 스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄 피해자를 보호하기 위한 실질적인 대책이 필요하다는 지적이 나왔다.22일 제주경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회의 제주경찰청 국정감사에서 박상웅(국민의힘) 의원은 장기 실종 사건 허위 종결과 관련해 “국민을 지켜야 할 경찰이 국민을 속인 것”이라며 “제주도가 대한민국 대표 관광지로 쌓아온 신뢰에 경찰이 먹칠했다”고 비판했다.박 의원은 실종 대응 매뉴얼에 안전 확인과 팀장 검토·결재 등 허위 종결을 막기 위한 절차가 이미 마련돼 있었는데도 사건이 부실하게 처리됐다고 지적했다. 그는 “규정도, 절차도, 지휘체계도 있었지만 무용지물이 됐다”며 “조직과 시스템의 어느 한 곳에서도 제 역할을 하지 못했다”고 질타했다.김병찬 제주경찰청장은 실종 신고 대응 체계의 가장 큰 문제로 야간 1인 근무를 꼽았다. 그는 “야간에 담당자 혼자 실종 신고 접수부터 조회, 폐쇄회로(CC)TV 확인, 관계기관 공조, 시스템 입력까지 처리해야 했다”며 “신고가 두세 건 동시에 들어오면 물리적으로 처리하기 어려운 구조였다”고 설명했다.제주경찰청은 김 청장 부임 이후 실종팀 근무체계를 개편해 야간에도 2명이 상시 근무하도록 하고, 형사 당직팀장의 지휘를 받도록 했다. 실종 사건 종결 때는 형사과장의 지휘와 보고를 거치도록 절차도 보강했다. 본청에서 증원받은 인력과 자체 인력 지원 등을 통해 12명을 보강했다고 밝혔다.제주올레길의 안전 문제도 제기됐다. 박 의원은 총연장 약 437㎞에 이르는 올레길 27개 코스 가운데 23개 코스에만 방범용 CCTV가 설치돼 있고, 나머지 4개 코스에는 설치되지 않았다며 보완을 촉구했다. 그는 “해마다 많은 사람이 찾는 올레길에 CCTV조차 없는 구간이 있다는 것은 이용객에게 불안감을 줄 수 있다”고 지적했다.김영배 더불어민주당 의원은 실종 사건뿐 아니라 아동 안전과 관계성 범죄 대응에서도 경찰의 책임과 시스템 개선이 필요하다고 강조했다.김 의원은 지난 12일 서귀포시 표선면의 한 오름 주차장 차량에서 4세 아동과 아버지가 숨진 채 발견된 사건을 언급하며, 어머니와 할머니 등이 아동 안전과 관련해 여러 차례 신고했는데도 비극을 막지 못했다고 지적했다. 경찰이 총 8차례 안전 확인을 했지만 결과적으로 아동의 생명을 지키지 못했다는 것이다.김 청장은 “국민의 생명과 안전을 지켜야 할 경찰이 결과적으로 안전을 지키지 못해 죄송하고 아쉽다”고 말했다.스토킹과 교제폭력 등 관계성 범죄에 대한 대응도 집중 추궁했다. 김 의원은 스토킹·성폭력·교제폭력 등으로 네 차례 신고했던 피해자가 스마트워치 등 안전조치를 받고도 살해된 사건을 거론하며, 피해자가 처벌을 원하지 않거나 정식 사건화를 원치 않았다는 이유로 경찰이 소극적으로 대응해서는 안 된다고 강조했다. 제주지역 스토킹 신고가 1년 사이 74% 증가한 점도 언급하며 적극적인 대응과 명확한 지휘 방침을 주문했다.임호선 의원(더불어민주당, 충북 증평·진천·음성군) 역시 “스토킹 신고가 2024년 358건에서 2025년 648건으로 엄청 늘어났다. 올해도 8월까지 보니 지난해 전체 보다 많다”며 “이러고도 제주도가 안전하다고 보기는 어렵다. 이에 대해선 구체적이고 세부적인 사항까지 꼼꼼하게 챙겨야 한다”고 촉구했다.김 청장은 해당 사건의 대응 적절성을 감찰 조사하고 있다고 밝혔다. 또 동일 가해자의 반복적인 범죄 이력을 체계적으로 관리할 수 있도록 경찰 시스템을 개선할 필요가 있다는 지적에 대해서도 점검하겠다는 취지로 답했다.김 청장은 관계성 범죄 대응을 위한 후속 조치도 설명했다. 그는 현재 진행 중인 사건 약 1000건과 종결된 사건 약 1000건 등 모두 2000건가량을 전수 점검하고 있다고 밝혔다. 사건별 위험도를 다시 분류해 긴급하고 중대한 사건부터 우선적으로 조치하겠다는 것이다.김영배, 용혜인 의원 등은 스토킹처벌법 개정으로 반의사불벌죄가 폐지된 만큼 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 경찰이 범죄 혐의와 위험성을 판단해 필요한 조치를 해야 한다는 것이다. 의원들은 “피해자가 원하지 않아서 할 수 없다는 말이 반복되는 것은 큰 문제”라며 반복 신고 때 피해자 보호 조치를 의무적으로 검토하도록 강력한 지침을 마련하라고 주문했다.위험성 판단의 적정성도 쟁점이 됐다. 연동 스토킹 살인 사건과 관련해 경찰이 위험성 판단 조사표에서 10점 만점에 2점을 부여한 것으로 알려지면서 평가 기준과 작성 과정이 적절했는지 의문이 제기됐다. 다른 보복 범죄 사건에서도 피해자가 신변 위협을 호소했지만 위험성 평가 점수가 낮게 나온 사례가 거론됐다.의원들은 위험성 판단 점수가 낮더라도 경찰이 재량에 따라 피해자 보호 조치를 적극적으로 신청할 수 있다며, 조사표 작성 실태를 다시 점검하고 사건 처리의 적정성을 검토해야 한다고 강조했다.제주경찰청의 조직과 수사 인력 운영 방식도 도마에 올랐다. 제주경찰의 불송치 사건에 대한 검사의 재수사 요청 비율이 2년 연속 전국 1위이고, 2025년 평균 사건 처리 기간도 62.21일로 전국에서 가장 길었다고 지적했다. 올해 9월 기준 보완수사 요구 비율도 2022년 14.6%에서 18.4%로 높아졌다고 덧붙였다.반면 제주지역의 치안 수요는 상당한 수준인 데다 수사관 1인당 사건 부담도 크다는 분석이다. 의원은 제주경찰청 차장이 공공안전·수사·생활안전 등 여러 기능을 동시에 관장하는 조직 구조를 지적하며, 업무 부담을 줄이고 수사 품질을 높일 수 있도록 조직 개편을 검토해야 한다고 주장했다.실종 사건을 담당한 경찰관에게 사건이 집중된 배경도 논란이 됐다. 제주경찰청장은 일부 담당자에게 사건이 몰린 배당 방식에 문제가 있었다고 인정하고, 현재는 2인 근무 체계를 도입해 사건 종결과 전산 처리 과정의 문제를 바로잡고 있다고 설명했다.지난 10월 서귀포에서 발생한 4세 여아와 아버지 사망 사건을 둘러싼 부서 간 협업 문제도 지적됐다. 실종 수사와 아동 안전 확인, 112 신고 처리 등이 여러 부서로 나뉘어 있는데도 사건 전반을 공유하고 대응하는 체계가 충분하지 않았다는 것이다. 제주경찰청장은 “보완이 필요한 지점을 확인해 협업 체계를 강화하겠다”고 밝혔다.제주경찰에 대한 도민들의 신뢰가 낮다는 점도 집중적으로 거론됐다. 한 의원은 경찰청의 체감안전도 조사에서 제주가 전국 18개 시도 가운데 최하위를 기록했고, 지난해에도 비슷한 결과가 나왔다고 지적했다. 직무 태만 등으로 징계받은 사례 역시 경찰 인원 대비 비율로 전국 최고 수준이라는 점을 들며 조직 전반의 쇄신을 요구했다.제주 강동삼 기자