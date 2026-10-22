메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[속보] 청주 무인카페서 30대가 혼자 있던 술 취한 20대 여성 추행…입건

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
하승연 기자
수정 2026-10-22 13:46
입력 2026-10-22 13:46
세줄 요약
  • 청주 무인카페서 술 취한 여성 추행 혐의 입건
  • 30대 A씨, 강제추행·절도 혐의 함께 조사
  • 경찰, 정신질환 여부 확인하며 응급입원 조처
이미지 확대
카페 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트
카페 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트


청주시 분평동의 한 무인카페에서 술에 취한 여성을 성추행한 30대가 붙잡혔다.

22일 연합뉴스에 따르면 청주 상당경찰서는 무인카페에서 술에 취한 여성을 성추행한 혐의(강제추행)로 30대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.

A씨는 지난 9일 오전 1시쯤 청주시 분평동의 한 무인카페에서 혼자 있던 20대 B씨를 추행한 혐의를 받는다.

그는 지난 16일 청주 서원구의 한 음식점에서 포장된 음식을 훔쳐 달아난 혐의(절도)도 있다.

경찰은 정신질환이 있는 A씨를 응급입원 조처하고 정확한 경위를 확인하고 있다.

하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
A씨가 입건된 혐의는 무엇인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기