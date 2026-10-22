[속보] 청주 무인카페서 30대가 혼자 있던 술 취한 20대 여성 추행…입건

세줄 요약 청주 무인카페서 술 취한 여성 추행 혐의 입건

30대 A씨, 강제추행·절도 혐의 함께 조사

경찰, 정신질환 여부 확인하며 응급입원 조처

이미지 확대 카페 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청주시 분평동의 한 무인카페에서 술에 취한 여성을 성추행한 30대가 붙잡혔다.22일 연합뉴스에 따르면 청주 상당경찰서는 무인카페에서 술에 취한 여성을 성추행한 혐의(강제추행)로 30대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.A씨는 지난 9일 오전 1시쯤 청주시 분평동의 한 무인카페에서 혼자 있던 20대 B씨를 추행한 혐의를 받는다.그는 지난 16일 청주 서원구의 한 음식점에서 포장된 음식을 훔쳐 달아난 혐의(절도)도 있다.경찰은 정신질환이 있는 A씨를 응급입원 조처하고 정확한 경위를 확인하고 있다.하승연 기자