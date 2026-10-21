밀양서 동포 흉기로 찔러 살해한 캄보디아인 구속

세줄 요약
- 밀양 노래주점 앞 흉기 살해 사건 발생
- 캄보디아 국적 30대 남성 긴급체포·구속
- 경찰, 공동폭행 가담자 추가 추적 중
경남 밀양에서 동포를 흉기로 찔러 숨지게 한 캄보디아 국적 30대 남성이 경찰에 구속됐다.
밀양경찰서는 살인 혐의로 캄보디아 국적 A씨를 구속했다고 21일 밝혔다.
A씨는 지난 18일 오전 1시 43분쯤 밀양시 한 노래주점 앞 도로에서 같은 국적의 20대 남성 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과 A씨는 주점에서 처음 만난 B씨와 시비가 붙었고, 주점 밖으로 나와 다투던 중 범행한 것으로 파악됐다.
범행 후 캄보디아로 출국하려던 A씨는 경찰의 추적 끝에 같은 날 오후 4시 10분쯤 인천국제공항에서 긴급체포됐다.
A씨는 경찰 조사에서 범행을 시인하며 “당시 처음 본 B씨가 자신을 때리자 화가 나 순간적으로 범행했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 지난 19일 A씨에 대한 구속영장을 신청했고 법원은 이날 영장을 발부했다.
경남경찰청 국제범죄수사대는 사건 당시 B씨를 공동폭행한 혐의를 받는 다른 캄보디아 국적 가담자들도 추적하고 있다.
밀양 이창언 기자
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