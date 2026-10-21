[속보] 밀양서 30대 캄보디아인이 20대 남성 흉기로 살해…인천국제공항서 긴급체포

세줄 요약 밀양 노래주점 앞 흉기 살해 사건 발생

캄보디아 국적 30대, 20대 동포 살해 혐의

인천공항 긴급체포 뒤 범행 시인

이미지 확대 경찰 이미지. 서울신문DB

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밀양시의 한 노래주점 앞에서 20대 동포를 흉기로 찔러 숨지게 한 캄보디아 국적 30대 남성이 체포됐다.21일 연합뉴스에 따르면 경남 밀양경찰서는 주점 앞에서 동포를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의(살인)로 캄보디아 국적 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.A씨는 지난 18일 오전 1시 43분쯤 밀양시 한 노래주점 앞 도로에서 같은 국적의 20대 남성 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.A씨는 주점에서 B씨와 시비가 붙어 주점 앞에서 다투던 중 범행한 것으로 파악됐다. 경찰은 A씨를 추적해 같은 날 오후 4시 10분쯤 인천국제공항에서 긴급체포했다.A씨는 경찰 조사에서 범행을 시인했으며, 경찰은 지난 19일 A씨에 대한 구속영장을 신청했다. 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 이날 열릴 예정이다.경남경찰청 국제범죄수사대는 당시 B씨를 공동폭행한 혐의를 받는 추가 캄보디아 국적 가담자들에 대해서도 추적하고 있다.하승연 기자