강남 한복판 빌딩 두 곳 돌며 불질렀다

연쇄방화 혐의 70대 남성 체포

이미지 확대 소방대원들이 20일 서울 강남구 역삼동 신명빌딩 3층에서 발생한 화재 잔불을 정리하는 등 현장을 수습하고 있다. 경찰은 이날 역삼동 교차로를 중심으로 마주 본 두 건물에 7분 간격으로 불을 지른 혐의로 70대 남성을 체포했다. 이 화재로 심정지 환자 1명을 포함해 19명이 다쳤으며 시민 60여명이 자력으로 대피했다.

뉴시스

세줄 요약 역삼동 두 빌딩서 7분 간격 화재 발생

직장인 60여 명 대피, 부상자 다수 발생

방화 의심 70대 남성 검거, 수사 착수

2026-10-21 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“열기가 느껴지다가 갑자기 화염이 확 덮쳤어요. 그래서 서둘러 유리를 깨고 겨우 탈출했습니다.”20일 서울 강남구 역삼동 한양빌딩 4층에서 탈출한 A씨는 화재 발생 당시의 상황을 떠올리며 몸서리쳤다. 그는 “복도 천장에 불꽃이 닿을 정도로 불이 크게 났다”면서 “동료들과 같이 급하게 나오는 과정에서 긁히고 찍혀 많이 다쳤고, 유리에 심하게 다친 분도 있다”고 말했다.신명빌딩 맞은편에서 근무하던 원모(50대)씨도 “펑 소리가 나더니 사람들이 창문에 매달려 ‘살려 달라’고 소리쳤다. 창문에 여성과 남성이 각각 매달려 있었는데, 소방대원들이 여성을 먼저 구조하는 사이 남성은 살려 달라고 소리치며 연신 손을 흔들었다”고 떠올렸다. 이어 “사람들이 옆 벽을 두드리며 통곡하는 모습이 아직도 잊히지 않는다”고 말했다. 이날 역삼동 일대는 역삼초교 교차로를 중심으로 대각선 130m 거리에 있는 두 건물에서 7분 간격으로 화재가 잇따르며 아수라장이 됐다. ﻿오전 11시 54분쯤 신명빌딩 3층에서 불이 난 데 이어 낮 12시 1분쯤 한양빌딩 4층에서도 화재가 발생했다. 갑작스러운 화재에 건물 안에 있던 60여명의 직장인들은 황급히 대피했고, 곳곳에서 아찔한 탈출 장면이 이어졌다.불길을 피해 창문에 위태롭게 매달린 시민들이 목격됐고, 골프채로 창문을 깨고 탈출하는 모습도 포착됐다. 시민들은 건물 외벽에 기댄 소방 사다리를 타고 차례로 건물 밖으로 빠져나왔다.경찰은 화재 직후 방화로 인한 화재일 가능성에 무게를 두고 용의자를 추적한 끝에 오후 4시 16분쯤 종로구 지하철1호선 동묘앞역 인근에서 70대 남성 B씨를 검거했다. 그는 4년 전에도 같은 건물에서 방화를 시도하려다(방화 예비) 구속된 전력이 있는 것으로 전해졌다.두 건물의 3·4층에는 모두 특허법인이 입주한 것으로 파악됐다. 경찰은 두 화재의 연관성과 원한 관계에 따른 방화 가능성 등을 조사할 예정이다.이번 화재로 심정지 환자 1명을 포함해 중상자 5명과 경상자 14명이 발생했다. “누가 불을 질렀다”는 신고를 받고 출동한 소방은 대응 1단계를 발령하고 인력 115명과 장비 56대를 동원해 화재 진압에 나섰다. 소방당국은 화재 발생 약 2시간 20분 만인 오후 2시 20분쯤 두 건물의 불을 모두 껐다.이 불로 신명빌딩 특허법인 사무실에서 근무하던 변리사 C씨가 복도에서 심정지 상태로 발견돼 병원에 이송됐다. 함께 근무하던 C씨의 남편도 현장에 있다 부상을 입은 것으로 알려졌다. 김현석 강남소방서 소방행정과장은 현장 브리핑에서 “심정지 환자는 병원으로 이송하던 중 자가호흡이 돌아온 상태”라며 “나머지 중·경상 환자들도 전부 관내 병원으로 이송해 치료 중”이라고 말했다.한양빌딩에서 근무하는 50대 D씨는 “사무실에서 일하다 갑자기 대피 방송이 나오고 연기 냄새가 났다”며 “4층에서 불이 났다고 해 급하게 건물 밖으로 나왔다”고 말했다. 신명빌딩 옆에서 분식집을 운영하는 편모(44)씨는 “매캐한 연기가 가게 안까지 들어와 숨쉬기 힘들 정도였다”고 전했다.화재 현장 주변에는 급박했던 순간의 흔적이 남았다. 신명빌딩 아래에는 산산이 부서진 유리 조각과 파편이 흩어져 있었다. 불이 난 3층은 검게 그을렸고, 창틀과 내부 철제 구조물은 무너져 내렸다. 한양빌딩 후문에는 대피 과정에서 깨진 유리에 베인 것으로 보이는 핏자국이 곳곳에 남았다. 주변에는 여전히 매캐한 탄내가 맴돌았고, 두 건물에 입주한 카페 등은 손님이 빠져나가 텅 빈 모습이었다.유승혁·이지 기자