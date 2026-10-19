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“12일 만에 또”…대구 수성구 저수지서 女 시신 발견, 신원 확인 중

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이보희 기자
수정 2026-10-20 00:17
입력 2026-10-19 22:50
세줄 요약
  • 내관지서 여성 시신 발견, 신원 확인 중
  • 소방 30명·차량 10대 투입해 인양
  • 12일 전·5월에도 차량 추락 사망 사고
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파손된 내관지 난간. 2026. 10. 7. 수성구청 제공
파손된 내관지 난간. 2026. 10. 7. 수성구청 제공


대구 수성구 대흥동에 위치한 저수지인 내관지에서 또 시신이 발견됐다.

19일 대구소방안전본부와 경찰에 따르면 이날 오전 7시 23분쯤 내관지에서 여성 시신이 발견됐다.

소방 당국은 “흰색 물체가 물 위에 떠 있다”는 신고를 받고 차량 10대, 인원 30명을 출동시켜 시신을 인양했다.

경찰은 숨진 여성의 신원과 정확한 사망 경위 등을 조사 중이다.

앞서도 지난 7일 내관지에 스포츠유틸리티(SUV) 차량 1대가 추락해 50대 여성이 숨진 채 발견된 바 있다.

해당 저수지에서는 지난 5월에도 SUV 차량이 추락해 남성 운전자 1명이 사망했다.



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내관지서 수중 수색 중인 소방 구조대. 2026. 10. 7. 수성구청 제공
내관지서 수중 수색 중인 소방 구조대. 2026. 10. 7. 수성구청 제공


이보희 기자
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